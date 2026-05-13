Sakarya'da öğrenci yurtlarından yükselen sesler Türk halk müziğini geleceğe taşıyacak

Türkiye'nin çeşitli illerinden üniversite öğrenimi için Sakarya'ya gelen ve yurtlarda kalan öğrencilerden oluşan "Yurttan Sesler Korosu", çalışmalarıyla Türk halk müziğinin gençler arasında yaygınlaşmasına ve geleceğe taşınmasına katkı sağlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Sakarya Gençlik Merkezi gönüllülerince, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan ve müzikle ilgilenen öğrenciler, 2 yıl önce "Yurttan Sesler Korosu" adıyla kurulan müzik topluluğu çatısı altında bir araya geldi.

Yurdun çeşitli illerinden gelerek kentteki üniversitelerde öğrenimlerini sürdüren öğrenciler, gönüllü olarak dahil oldukları koroda hem enstrüman çalıyor hem de Türk halk müziği eserlerini seslendiriyor.

Çeşitli etkinliklerde 5 kez sahne alan ve "Anadolu'nun Sesi Gençlik Konseri"nde halk müziğini akranlarıyla buluşturan koro, Türkiye turnesiyle Türk halk müziğinin yaygınlaşmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

"Hedefimiz Türkiye turnesi yapmak"

Sakarya Gençlik Merkezi Müdürü Ali Okur, AA muhabirine, merkezde öğrencilerle çeşitli etkinlikler yürüttüklerini ve İl Müdürü Cemil Boz'un tavsiyesi üzerine "Gençlik Korosu" çalışmasını başlattıklarını söyledi.

Öğrencilerle "Yurttan Sesler Korosu" teması üzerine bir proje geliştirdiklerini belirten Okur, koronun oluşturulması için yurtlarda kalan öğrencileri ziyaret ettiklerini ve ardından provalara başladıklarını kaydetti.

Okur, koroda yer alan öğrencilerin çoğunun müziğe aşina olduğunu dile getirerek, "Hedefimiz 'sanata sürüklenen gençler' oluşturmak. Bu tema üzerinden hareket ediyoruz. Neşet Ertaş'ın dediği gibi 'Türkü dinleyen insandan zarar gelmez.' hedefiyle gençlerimizi bu alanda biraz daha duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Konserlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yurtlara ithafen şarkılara da yer vereceklerini belirten Okur, "Hedefimiz Türkiye turnesi yapmak. Örneğin Kars'a gidip konser vererek, oradaki yurtlara da bu çalışmayı aktaracağız." diye konuştu.

"Bu gelenek ve samimiyeti insanlarla paylaşıyoruz"

Sakarya Gençlik Merkezi Türk Halk Müziği Topluluğu Koro Şefi Yusuf Berke Bostancı da koronun yurtta kalan ve kentte ikamet eden öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu ortak bir proje olduğunu söyledi.

Bostancı, yurtlara giderek müziğe yatkın öğrenciler arasından seçim yaptıklarını, her hafta bir araya gelerek çalışmalar yürüttüklerini ve böylece öğrencilerin Türk halk müziği kültürünü benimsediğini ve yaygınlaşmasına katkı sunduğunu dile getirdi.

Temeli amatör çalışmaya dayalı 40 öğrencinin bulunduğu koroya konservatuar öğrencilerinin de destek verdiğine değinen Bostancı, şöyle devam etti:

"Kurulduğumuz günden bu yana çeşitli konserlerle halkımızla buluştuk. Bu gelenek ve samimiyeti insanlarla paylaşıyoruz. Koromuz samimi şekilde bir araya gelen bir oluşum kurmayı amaçlıyor. Bu zamana kadar gerek yurtlarda, konferans salonlarında çeşitli konserler verdik. Halkımızla buluşarak heyecanımızı onlarla da paylaştık."

"Daha fazla farkındalık oluşmasını istiyorum"

GSB yurdunda kalan ve koroda bağlama çalan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Arifiye Meslek Yüksekokulu İnsansız Araç Teknikerliği Programı öğrencisi Ali Kaya Pınar da koroya gönüllü olarak katıldığını anlattı.

Bu hobisini hayatı boyunca devam ettirmeyi istediğini dile getiren Pınar, "Şu an bulunduğumuz koro gibi Türk halk müziği korolarının daha çok artmasını ve bu konuda daha fazla farkındalık oluşmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Reyhan Genç de Gençlik Merkezi Sevgi ve Merhamet Timi'nde görev aldığını aktararak, 8 yıldır keman çaldığını ve keman eğitimini bu merkezde tamamladığını kaydetti.

Genç, merkezin amatör olarak müzikle uğraşan öğrenciler için avantaj olduğunu ve koronun kendilerine çok şey kattığını vurguladı.

Koroda gitarist olarak yer alan öğrenci Abdülkerim Buruk ise ekibe kuruluş aşamasında dahil olduğunu, bu süreçte güzel dostluklar kurup tecrübe edindiklerini belirterek, büyüyen ve gelişen koronun daha iyi yerlere geleceğine inandığını sözlerine ekledi.