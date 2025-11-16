Haberler

Sakarya'da Tedavi Edilen Karga, İnsanlarla Yakın Dost Oldu

Sakarya'da Tedavi Edilen Karga, İnsanlarla Yakın Dost Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Nehri kıyısında bulunan Gölya Tabiat Parkı'na getirilen yaralı karga, tedavi sürecinin ardından ziyaretçilerle dost oldu ve parkın maskotu haline geldi.

Sakarya'da yaralı halde bulunduktan sonra tedavi sürecinde Gölya Tabiat Parkı'nda misafir edilen karga, türlerinin aksine insanlara olan yakınlığıyla görenleri şaşırtıyor.

Doğada yaralı olarak bulunan karga, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan tedavinin ardından Sakarya Nehri kıyısında 400 dönüm alana kurulu Gölya Tabiat Parkı'na getirildi.

Burada rutin tedavisini tamamlayan ancak doğaya salındığı halde tabiat parkını terk etmeyen karga, kısa sürede park görevlilerine ve ziyaretçilere alıştı.

İnsanlardan kaçmayan karga, görevlilerin çağırması üzerine yanlarına geliyor, omuzlarına ve kollarına konup ellerinden yem yiyor.

"Karga insanların yanına gidip yem istiyor"

Tabiat Parkı sorumlusu Ahmet Safitürk, Arifiye Belediyesinin hayvanat bahçesi olan parkta 55 yaban hayvan çeşidi bulunduğunu belirtti.

Yaklaşık 800 hayvanın bulunduğu parktaki çiftlik hayvanlarının öğrenciler tarafından ziyaret edilip sevildiğini anlatan Safitürk, "Buraya Milli Parklar tarafından doğada bulunan hayvanların büyük bir kısmı geliyor. Burada rehabilite ediliyor, tedavileri yapılıyor veterinerler tarafından. Yine Milli Parkların kontrolünde salınmasına izin verilen hayvanlar doğaya salınıyor." diye konuştu.

Safitürk, doğada yaşamını sürdüremeyecek durumdaki yaban hayvanlarının parkta daimi olarak misafir edildiğini kaydetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin, Gölya Tabiat Parkı'na getirdiği karganın insanlara çok alıştığını ve ziyaretçilerin yanına gittiğini anlatan Safitürk, karganın parkın maskotu haline geldiğini dile getirdi. Safitürk, şöyle devam etti:

"Ziyarete gelen vatandaşlarımız onu seviyor, özellikle çocuklar. Biz de elimizden geldiğince Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'nun himayesinde vatandaşlarımıza güzel hizmet sunmaya çalışıyoruz. Karga da burada insanlara çok alıştı. Adeta yanlarına gidip yem istiyor. Bu evcilleşme süreci burada ilerleyerek devam etti. Yaban hayvanı olduğu için insana zarar verme ihtimali var, bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Kültür Sanat
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi! Mağaza sayısı da artıyor

Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.