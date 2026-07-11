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Modern yaşamın stresine geleneksel terapi: Çarpana ve kilim dokuma

Modern yaşamın stresine geleneksel terapi: Çarpana ve kilim dokuma
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Sakarya'da ilk kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında çarpana ve kilim dokuma atölyeleri yoğun ilgi gördü. Kadınlar ve çocuklar binlerce yıllık el sanatlarını uygulamalı öğrenirken, eğitmen Safiye Güzel atölyenin terapi gibi olduğunu belirtti.

Sakarya'da ilk kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde geleneksel dokuma sanatı yeniden hayat buldu. Çarpana ve kilim dokuma atölyelerine yoğun ilgi gösteren kadınlar ve çocuklar, binlerce yıllık el sanatlarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı yakaladı.

2021 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatseverleri bir araya getiriyor. Gündüz atölye ve sergilerle sanatın farklı dallarına ev sahipliği yapan festival, akşamları ise konserlerle binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu yıl ilk kez Sakarya'da düzenlenen festival kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde çarpana ve kilim dokuma atölyeleri gerçekleştirildi. Geleneksel el sanatlarına ilgi duyan kadınlar ve çocukların yoğun katılım gösterdiği atölyelerde, 7'den 70'e her yaştan katılımcı geleneksel dokumacılık tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

"Terapiye gelmişiz dediler"

14 yaşında aile büyüklerinden görerek merak sardığı 28 yıldır dokumacılık sanatını sürdüren dokuma sanatçısı ve eğitmen Safiye Güzel, atölyeye beklediğinden daha yoğun ilgi olduğunu belirtti. Yediden yetmişe herkesin dokuma sanatına ilgisini vurgulayan Güzel, "Ben geçmişten günümüze kadar gelen dokuma sanatını yeni nesillere aktarmaya çalıştım. Sabah atölye çalışmamızda çarpana dokuması vardı. Çarpana dokumasının tarihini anlattım. Çocuklarla etkinliğimiz çok güzel geçti. Şu an da çalışmamız kilim dokuma. Cicim tekniğinden tutun, ilikli dokumaya kadar, geri dönüşüm ve ip eğirmeden hepsini şuan için uyguladık. 'Burası terapiymiş' diyen çok oldu. Tarihimizi kültürümüzü onlarla birlikte sürdürdük. Beklediğimden daha fazla kişi katıldı" dedi.

Kilim dokuma atölyesine katılan Şeyma Sümeyra Peker Karakaya, etkinliğin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Atölye süresinin yeterli olduğunu ifade eden Karakaya, vakit ayırarak katıldığı etkinlikte geleneksel dokumacılık hakkında yeni bilgiler edindiğini ve atölyeden memnun ayrıldığını söyledi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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