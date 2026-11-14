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Sağlık personeli Doğan, Şanlıurfa'da 5. yılına gelen film festivaline öncülük etti

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Sağlık personeli Mustafa Deniz Doğan, Şanlıurfa'da Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali'nin 5. yılına ulaşmasına öncülük etti. Laborant olarak çalışan Doğan, maddi imkansızlıklar nedeniyle konservatuvara gidemese de kendi film projelerini hayata geçirdi.

Şanlıurfa'da çocukluk yıllarında başlayan kitap okuma alışkanlığını sinema tutkusuna dönüştüren sağlık personeli Mustafa Deniz Doğan, çektiği filmlerin yanı sıra kente kazandırılmasına öncülük ettiği Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali'yle sinema kültürünün gelişmesine katkı sunuyor.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde laborant olarak görev yapan Doğan, AA muhabirine, sanatla tanışmasının 6 yaşındayken Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda başladığını, öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle yalnızlığını gidermek için kitap okuma alışkanlığı kazandığını anlattı.

Zamanla sinemaya ilgi duyduğunu, izlediği filmlerden etkilenerek senaryo ve hikaye yazmaya yöneldiğini belirten Doğan, sinema eğitimi almak istemesine rağmen maddi imkansızlıklar nedeniyle konservatuvara gidemediğini, sağlık alanında eğitim alıp çalışarak kendi film projelerini hayata geçirdiğini söyledi.

İlk kısa filmini doğduğu topraklarda çekti

İmkanları oluştuktan sonra sinema ve tiyatro eğitimleri alarak ilk projesini Şanlıurfa'da hayata geçirdiğini dile getiren Doğan, "Sağlık bölümü okudum, paramı kazandıktan sonra 'Kendi projelerimi neden yapmayayım?' diye düşündüm. İlk projemi Şanlıurfa'da çektim. 'Sulara Kapılmak' adlı filmde bir kadın cinayetini abi-kız kardeş hikayesi üzerinden anlattım." dedi.

İstanbul'da 10 yıl yaşadığı dönemde film festivallerini yakından takip ettiğini, zaman zaman oyunculuk da yaptığını anlatan Doğan, Şanlıurfa'ya döndükten sonra kente film festivali kazandırma fikrinin oluştuğunu söyledi.

Arkadaşı Ahmet Yavuzel ile bir yılı aşkın süre hazırlık yaptıklarını ve Göbeklitepe Kültür Sanat Derneğini kurarak festivalin temelini attıklarını anlatan Doğan, "Biz, sinemacılar olarak şehre bir film festivali kazandırmak istedik. Festival, şimdi 5. yılına geldi, gayet güzel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Şehirde festivali isteyen büyük bir kitle var"

Festivalin organizasyonunda zaman zaman sponsorluk bulmakta zorlandıklarını belirten Doğan, buna rağmen etkinliğin gelecek yıllarda da sürmesini istediklerini dile getirdi.

Doğan, "İyi ki bu sürece başlamışız. Bugün bu festivali biz yapıyoruz ama yarın biz olmayacağız. İlk adımı biz attık, bu bizim için gayet gurur verici. İnsanlar, 'Festival, seneye de olacak mı?' diye sorunca motive oluyoruz. Kendimize geliyoruz. Bazen pes ettiğimiz noktalar oluyor ancak izleyiciyle bir araya geldiğimizde olumsuzlukları bir kenara bırakıyoruz çünkü şehirde festivali isteyen büyük bir kitle var." ifadelerini kullandı.

Sanatın zor zamanlarda kendisi için sığınma alanı olduğunu belirten Doğan, yatılı okul yıllarını konu alan uzun metrajlı film senaryosu ve roman üzerinde çalıştığını söyledi.

Gençlere hayallerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Doğan, "Asla umutlarınızı yitirmeyin ve büyük hayaller kurmaktan çekinmeyin. Şartlar ne olursa olsun güneş muhakkak doğacaktır sizin için." dedi.

İki çocuk babası Doğan, sanat çalışmaları ve festival organizasyonunda en büyük desteği eşinden gördüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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