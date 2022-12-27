Sağlığa dost Orzax İlaç şimdi de 'sanata dost'

Toplum sağlığına katkı sunmak için çıktığı yolculukta, fiziksel sağlık ile birlikte, ruh sağlığının önemine dikkati çeken çalışmalara imza atan Orzax İlaç, sanata verdiği desteği 5. Uluslararası Kızılay Film Festivali ile taçlandırmaya devam ediyor. Şirketin festivalle yaptığı iş birliği çerçevesinde Atlas Sinema'sında gerçekleştirilen özel film gösterimi ise izleyicilerin yoğun ilgisi ile karşılık buldu.

Festival kapsamında 24 Aralık akşamı Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen Orzax 'Sanata Dost' Özel Gösterimi'nde, yönetmen Biket İlhan'ın 'Bir Hekimin Anıları ' ve yönetmen Hayriye Savaşçıoğlu'nun 'Yüzyıldır Açılmamış Mektuplar' belgeselleri doktor, eczacı, diyetisyen ve sağlık profesyonellerinin yüksek katılımıyla izlendi. Türk tıp tarihinin ve Milli Mücadele döneminin bilinmeyenlerine ışık tutan belgeseller, izleyicilerden büyük alkış aldı.

YUNUS EMRE ALİMOĞLU: SADECE BEDEN DEĞİL RUH SAĞLIĞINI DA ÖNEMSİYORUZ

Özel gösterimde konuklara hitap eden Orzax İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu; festivalin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle vurguladı: "Orzaks İlaç olarak 2004 yılında toplum sağlığına katkı sunmak için çıktığımız bu yolculukta, fiziksel sağlıkla birlikte, ruh sağlığının önemini de hep üst seyide tuttuk. Bu anlamda sanatın en kıymetli gerçekliklerden biri olduğuna inanıyoruz. Bu platformda, 'Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali' kurumsal sponsorluğumuz vesilesiyle, sanatı destekleme imkanını elde etmek bizim için büyük bir onur. Bize bu fırsatı tanıyan, kurucularımızdan Sn. Selman Alimoğlu gibi bir eczacı olan Festival Başkanı Sn. Faysal Soysal Bey'e ve sanatın bu güzel yansımasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yılki festivalin büyük sanat değerimiz, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'a atfedilmesini, değerlerimizi yaşatma adına çok kıymetli görüyorum. Bu vesileyle üstadımızı saygı ve rahmetle anıyorum."

Gösterimlerin ardından ise yönetmenler Biket İlhan ve Hayriye Savaşçıoğlu izleyicilerin filmleri hakkındaki sorularını yanıtladı. Her iki belgeselden etkilenen birçok izleyici de kendi duygularını paylaştı. Yönetmenler İlhan ve Savaşçıoğlu, festival kapsamında filmlerini Atlas Sineması'nda sinemaseverlerle buluşturan Orzax İlaç'a ve yöneticilerine teşekkür etti. Özel gösterim, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Orzax İlaç Hakkında

Orzax İlaç, 2004 yılında eczacı, hekim ve yatırımcıların bir araya gelmesi ile sağlık alanında tüketicilere katkısız ve doğal içerikli ürünler sunmak üzere kuruldu. Mesleki olarak yılların getirmiş olduğu bilgi ve birikim ile üretilen ilk ürünler 2005 yılında piyasaya sürüldü. Bu ürünleri, alanında yenilikçi ve öncü ürünler takip ediyor. Aradan geçen yıllar içerisinde ürün portföyünü ve pazar payını genişleten Orzax İlaç, "Sağlığa Hediye" sloganımızla bugün 150'ye yakın ürün çeşidine ulaştı. Tüm bu çalışmalarında yüksek teknoloji ve inovasyondan beslenen Orzax İlaç, OTC sektörünün lideri konumunda faaliyetlerine devam etmektedir.