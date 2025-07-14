Safranbolu'daki Büyüleyici Ağaç Tüneli Göz Kamaştırıyor

Safranbolu'daki Büyüleyici Ağaç Tüneli Göz Kamaştırıyor
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Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Safranbolu'daki yemyeşil ağaç tünelli yollar, doğa turizmi ve tarihi mirasıyla dikkat çekiyor. Kara yolundaki ağaçlar, yol boyunca büyüleyici bir tünel oluşturuyor.

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı yemyeşil ağaç tünelli yollar, görenleri büyülüyor.

Osmanlı döneminden kalan somut ve soyut mirasın yanında doğa turizmiyle de adından söz ettiren Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yol boyunca adeta tünel oluşturuyor.

Yeşilin her tonun birbirine karıştığı, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünen yoldan geçenler, çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.

Yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi de üstleniyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
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