Safranbolu'da Yörük köyü kültür ve gastronomiyle dünya turizmine hazırlanıyor

Safranbolu'nun 700 yılı aşkın geçmişe sahip Yörük köyü, tarihi dokusu, geleneksel yaşam kültürü ve yöresel lezzetleriyle dünya turizmine hazırlanıyor. "Anadolu Sofraları: Yörük Kültürü ve Belleği" programına ev sahipliği yapan köyde, kültürel mirasın korunması ve uluslararası turizmde daha güçlü bir konuma taşınması için yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Program, Yörük Köyü Vakfı Başkanı Hüseyin Çağlayan'ın hoş geldiniz konuşmasıyla başladı. Ardından Yörük kazanı yakılarak köyün gastronomi kültürüne ilişkin anlatımlar gerçekleştirildi. Katılımcılar, rehberler eşliğinde gerçekleştirilen köy gezisinde Yörük köyünün tarihi sokaklarını, Sipahioğlu Konağı'nı ve tarihi çamaşırhaneyi ziyaret etti. Gezide köyün geleneksel mimarisi, geçmişten günümüze aktarılan yaşam biçimi, gelenekleri ve tarihi geçmişi hakkında bilgi verildi.

"Yörük köyü kültürel hafızayı bugüne taşıyor"

BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, Yörük köyünün Safranbolu ve Batı Karadeniz açısından önemli bir kültürel değer taşıdığını söyledi. Yörük köyünün 700 yılı aşan geçmişine dikkat çeken Çetinkaya, geleneksel konakları, sokak dokusu, mutfağı ve kuşaktan kuşağa aktarılan yaşam biçimiyle köyün yaşayan bir kültür alanı olduğunu ifade etti. Çetinkaya, Yörük köyünün 2024 yılında Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatının "En İyi Turizm Köyleri" girişimi kapsamında İyileştirme Programı'na kabul edildiğini hatırlattı. Bu sürecin Yörük köyü için önemli bir uluslararası yolculuğun başlangıcı olduğunu belirten Çetinkaya, yürütülen çalışmaların yalnızca bir unvan kazanmayı değil, köyün özgün mimarisini, kültürünü, yöresel ürünlerini ve yaşam biçimini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını söyledi.

Hedef "En İyi Turizm Köyü" unvanı

BAKKA olarak ilgili kurumlar ve yerel paydaşlarla çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Çetinkaya, Yörük köyünün "En İyi Turizm Köyü" unvanına ulaşması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Bu kapsamda Yörük Köyü Ekoturizm Yol Haritası'nın hazırlandığını belirten Çetinkaya, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında belirlenen ihtiyaçlara yönelik projenin Bakanlığa sunulduğunu ifade etti.

Yörük köyünün hafızası kitaplara taşınıyor

Yörük köyünün kültürel birikiminin kayıt altına alınması amacıyla Kalkınma Ajansları Kültür Yayınları kapsamında iki eser hazırlandığını açıklayan Çetinkaya, eserlerin "Zamanın Ötesinde Bir Ses: Yörük Köyünden Milano'ya Leyla Gencer" ile "Yörük Köyünde Zamanın İzleri: Taş, Ahşap ve Kültürel Dokusuyla Bir Miras Köyü" başlıklarını taşıdığını söyledi.

Çetinkaya, Yörük köyünün değerinin yalnızca tarihi evleri ve sokaklarından ibaret olmadığını belirterek, köyün sofrasında, üretiminde, geleneklerinde, hikayelerinde ve bu kültürü yaşatan insanlarında da önemli bir miras bulunduğunu ifade etti.

"Bizler bu mirasın emanetçileriyiz"

Karabük Valisi Oktay Çağatay ise Karabük'ün gölleri, ormanları, kanyonları ve tarihi yapılarıyla önemli zenginliklere sahip olduğunu belirterek, Yörük köyünün bu değerlerin en önemlilerinden biri olduğunu söyledi. Köy gezisi sırasında geçmişin izlerini yakından görme fırsatı bulduklarını ifade eden Çağatay, geleneksel kültürün korunmasının önemine dikkat çekti. Teknoloji ve küreselleşmeyle birlikte dünyanın giderek birbirine benzediğini belirten Çağatay, yerel kültürel değerlerin insanlara geçmişlerini ve kimliklerini hatırlattığını söyledi. Vali Çağatay, geçmiş kuşaklardan kalan şarkıların, türkülerin, hikayelerin, geleneklerin ve yaşam biçimlerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, "Şu kısacık hayatımızda aslında birer emanetçiyiz. Bu emanetleri aldık ve bizden sonraki nesillere de inşallah layıkıyla teslim etmemiz gerekiyor" dedi.

Yörük mutfağının asırlık lezzetleri tanıtıldı

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri de Yörük köyünün gastronomi kültürü oldu. "Yörük Lezzetleri Gastronomi Hafızası" programında yöresel ürünler ve geleneksel tatlar katılımcılara tanıtıldı. Yörük mutfağının yanı sıra geleneksel üretim yöntemleri, yaşam biçimi ve sözlü kültüre ilişkin anlatımlar da gerçekleştirildi. 700 yılı aşkın geçmişini mimarisinden mutfağına, geleneklerinden günlük yaşamına kadar koruyan Yörük köyünde, yürütülen çalışmalarla kültürel mirasın hem yaşatılması hem de uluslararası turizmde daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı