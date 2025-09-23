Safranbolu'da Ahilik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında zanaatkarlar, kaybolmaya yüz tutan meslekleri icra etti.

Tarihi Çarşı bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Ahilik kültürünün sadece esnaf teşkilatlanmasından ibaret olmadığını, Türk toplumunun yüzyıllara yayılan geleneksel değerlerinin, kültürel kod ve motiflerinin ifadesini taşıdığını söyledi.

Konuşmaların ardından "yılın ahisi"seçilen Gürbüz Tüçel, "yılın kalfası" seçilen Nafi Oğuz ve "yılın çırağı" seçilen Mehmet Berat Esen'e belgeleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Programda, Ahilik kültürüne göre çıraklıktan ustalığa geçenler için yapılan temsili şed kuşanma töreni düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, kalaycılık, demircilik, yemenicilik, sayacılık, saraçlık, ahşap işçiliği ve bakırcılık gibi unutulmaya yüz tutan meslekler zanaatkarlarca yapılarak farkındalık oluşturuldu.

Ahilik pilavı ikram edilen programda Kaymakam Baskın, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden zanaatkarlarla görüştü, demir dövdü.

Programa, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ticaret İl Müdürü Gamze Aydın, Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Kılıç, siyasi parti temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.