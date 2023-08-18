Şabanözü Belediyesi tarafından düzenlenen 'O Ses Şabanözü' yarışması finali Şabanözü Seyir Terası'nda gerçekleştirildi. Yarışmada birinci Mumammet Furkan Yanıkkaya, ikinci Nursel Akpunar ve üçüncü Ebru Karakaş oldu. Dereceye giren finalistlerin ödülleri Gençlik Festivali'nde verilecek.

Şabanözü Belediyesi tarafından düzenlenen "O Ses Şabanözü" yarışması finali yapıldı.

Şabanözü Seyir Terasında düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Faik Özcan, Şabanözü'nün keşfedilmemiş seslerini ortaya çıkarmak istediklerini, bu yüzden böyle bir yarışma düzenlediklerini belirtti.

Kültür Bakanlığı Devlet sanatçısı Mustafa Özcan, TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanı İsmail Aydos, iş insanı ve müzisyen Necdet Hacıbayramoğlu, iş insanı ve müzisyen Remzi Karadaş, iş insanı ve müzisyen İlker Atakan'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu birinci Mumammet Furkan Yanıkkaya, ikici Nursel Akpunar, üçüncü de Ebru Karakaş oldu.

Yarışmada dereceye giren finalistlerin Gençlik Festivalinde sahne alacağı ve ödüllerinin de festivalde verileceği bildirildi.

Başkan Özcan'ın jüri üyelerine plaket vermesinin ardından program sona erdi.