Şabanözü Belediyesi'nden İlkokul Öğrencilerine Kırtasiye Yardımı

Şabanözü Belediyesi tarafından birinci sınıfa başlayan öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu.

Belediye Başkanı Faik Özcan, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı ile ailelere destek sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

İlkokula başlayan tüm öğrencilere kırtasiyle malzemelerine destek olduklarını aktaran Özcan, "Talep halinde diğer sınıflardaki öğrencilerin maddi durumlarına göre kırtasiye ve kıyafet desteği sağlıyoruz. Eğitim öğretim yılı hayırlı olsun, tüm öğrencilere başarılar diliyorum." dedi.