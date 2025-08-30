Şabanözü Belediyesi'nden İlkokul Öğrencilerine Kırtasiye Yardımı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şabanözü Belediyesi, birinci sınıfa başlayan öğrencilere kırtasiye yardımı sağlayarak sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Faik Özcan, diğer sınıftaki öğrenciler için de destek vereceklerini belirtti.

Şabanözü Belediyesi tarafından birinci sınıfa başlayan öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu.

Belediye Başkanı Faik Özcan, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı ile ailelere destek sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

İlkokula başlayan tüm öğrencilere kırtasiyle malzemelerine destek olduklarını aktaran Özcan, "Talep halinde diğer sınıflardaki öğrencilerin maddi durumlarına göre kırtasiye ve kıyafet desteği sağlıyoruz. Eğitim öğretim yılı hayırlı olsun, tüm öğrencilere başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Kültür Sanat
Yargıtay kararı bozmuştu! Leyla'yı arayan AFAD üyelerini yakacak kayıt

Yargıtay kararı bozmuştu! Leyla'yı arayan AFAD üyelerini yakacak kayıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haftalarca yok! Fenerbahçe Semedo'nun sakatlığını açıkladı

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız futbolcu haftalarca yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.