Şabanözü Belediyesi'nden İlkokul Öğrencilerine Kırtasiye Yardımı
Şabanözü Belediyesi, birinci sınıfa başlayan öğrencilere kırtasiye yardımı sağlayarak sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Faik Özcan, diğer sınıftaki öğrenciler için de destek vereceklerini belirtti.
Şabanözü Belediyesi tarafından birinci sınıfa başlayan öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu.
Belediye Başkanı Faik Özcan, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı ile ailelere destek sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
İlkokula başlayan tüm öğrencilere kırtasiyle malzemelerine destek olduklarını aktaran Özcan, "Talep halinde diğer sınıflardaki öğrencilerin maddi durumlarına göre kırtasiye ve kıyafet desteği sağlıyoruz. Eğitim öğretim yılı hayırlı olsun, tüm öğrencilere başarılar diliyorum." dedi.
Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Kültür Sanat