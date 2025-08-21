Rus Şef Arina Zhuravleva’dan Ege Mutfağına Yolculuk

Rus mutfak şefi Arina Zhuravleva, 27 yaşında Moskova'da açtığı restoranında, uluslararası mutfak lezzetleriyle, küçük yaşta tanıştığı Ege mutfağından zeytinyağlıları, mezeleri ve otları misafirlerine sunarak, adeta kültür elçiliği yapıyor.

Aydın Delice Yarımadası'nda geçen sene kapılarını açan Anda Barut Collection'ın ev sahipliğinde, otelde konaklayan yabancı konuklara Türk mutfağını ve yerli ve yabancı kadın şefleri tanıtmak amacıyla düzenlenen "Kadın Şeflerle Lezzet Buluşması" programında 28 yaşındaki şef Arina Zhuravleva konuklarına, reçetesi kendine ait olan özel yemekler tattırdı.

27 yaşında restoran sahibi olan ve geçen yıl Moskova'da "Urban Winery" isminde restoran açan Arina Zhuravleva, AA muhabirine Türk ve dünya mutfağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küçük yaşta yemek yapmaya ilgi duyduğunu anlatan Zhuravleva, geçen yıl dünya mutfaklarını bir araya getiren uluslararası projenin başında olduğunu söyledi.

Yıllar önce Türkiye'ye tatil amacıyla geldiğini belirten Zhuravleva, "Lezzeti, ürünü farklı bir yemek gibi ortaya çıkaran aromatik baharatları ve otları nedeniyle Türk mutfağını seviyorum. Türk mutfağındaki balık, etler ile mevsim sebze ve meyvelerinin tazeliğinden ve kalitesinden bahsetmeden geçemeyeceğim. Harika bir ürün yelpazesi ve geniş yemek pişirme tekniklerine sahipsiniz." dedi.

Restoranında yaptığı yemekleri, program için heyecanla geldiği Anda Barut'taki misafirlerine de tattırmaktan mutlu olduğunu dile getiren Zhuravleva, "Misafirlerime rustik mutfak yaklaşımını tanıtmak istiyorum. Bu yaklaşım, yerel ürünlerin kullanımıyla öne çıkıyor, aynı zamanda gastronomi ve zarafeti de göz ardı etmiyor. Anda Barut Collection'daki akşam yemeği için, geleneksel Ege mutfağını hatırlatacak yerel Türk ürünlerini seçtim." diye konuştu.

"Ege mutfağındaki tüm otları, sebzeleri seviyorum"

Zhuravleva, mutfak dünyasının sürekli geliştiğini, tekniklere ve sunumlara yeni şeyler katıldığını ifade ederek, "Yemeklerimde, çocukluğumdan beri aşina olduğum yerel tatlar ile modern trendler arasında bir denge kurmaya çalışıyorum. Bu yüzden de Ege mutfağını uluslararası mutfağın yanında kullanıyorum. Otlar, et pişirme teknikleri, Türkiye'ye özgü diğer ürünler hepsi restoranımdaki menümde var. Helva kreması, mezeler ve baharatları da konuklara sunuyorum. Yerel mutfakları tanıtınca kültür elçiliği de yapmış oluyorsunuz." dedi.

Türkiye'deki mutfak yolculuğunun bu programla başladığını aktaran Zhuravleva, bu deneyimin son olmayacağını söyledi.

Zhuravleva, Türk yemeklerinden en çok kuzu etli tencere yemeklerini sevdiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Gözleme favorim, ara ara kendime de yapıyorum. Türk mutfağı çok güzel, baharatları özellikle kendi mutfağımda yemeklerle uyumlu bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Ege mutfağındaki tüm otları, sebzeleri seviyorum. Enginar, börülce ve taze otlar Ege mutfağının vazgeçilmezi ve ben de onları çok seviyorum." dedi.

Türk helvasını kendi teknikleri ile krema haline getirdiğini, peynirli dondurma ile birleştirdiğini ve menüsüne eklediğini belirten Zhuravleva, "Türk mutfağındaki tatlılar da çok güzel ve farklı şekillerde sunulabiliyor. Kendi mutfağımız haricinde, Türk ve Fransız mutfağını beğeniyor ve takip ediyorum." diye konuştu.

Zhuravleva, Rus mutfağıyla Türk mutfağını ayıran noktanın ve dünyada bugün Türk mutfağının ilgi çekmesinin en önemli nedeninin ise pişirme teknikleri, yağ kullanımıyla baharat yelpazesinin genişliği olduğunu söyledi.