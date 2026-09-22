RTÜK, Manisa Turgutlu'da silahlı saldırıya yayın yasağı getirildiğini açıkladı

RTÜK, Manisa Turgutlu'da silahlı saldırıya yayın yasağı getirildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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RTÜK, Manisa Turgutlu'da 22 Eylül 2026'da meydana gelen silahlı saldırı soruşturmasında yayın yasağı getirildiğini duyurdu. Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğinin 22.09.2026 tarihli, 2026/4943 D. İş sayılı kararıyla getirilen yasak, soruşturmaya ilişkin yayınları kapsıyor.
RTÜK: "Manisa ili Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğinin 22.09.2026 tarihli ve 2026/4943 D. İş sayılı kararıyla yayın yasağı getirilmiştir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı