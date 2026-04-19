Roma'nın 2 bin 779'uncu doğum günü kutlandı

İtalya'nın başkenti Roma, 2 bin 779'uncu doğum gününü geleneksel etkinliklerle kutladı. Tarihi Roma Grubu'nun düzenlediği etkinlikte, Antik Roma döneminin kostümlerini giyen figüranlar yürüyüş yaptı ve şovlar gerçekleştirildi.

Dünyanın en eski şehirlerinden İtalya'nın başkenti Roma'nın 2 bin 779'uncu "doğum günü" (Natale di Roma ), geleneksel etkinliklerle kutlandı.

Roma'nın tarihi ve kültürel güzelliklerinin tanıtılması ve bilinmesi amacıyla faaliyetler düzenleyen Tarihi Roma Grubu'nun (Gruppo Romano Storico) her sene 21 Nisan'da geleneksel olarak yaptığı etkinlik, bu sene 21 Nisan'ın hafta içine denk gelmesi sebebiyle bugün gerçekleştirildi.

Roma'nın 2 bin 779'uncu doğum günü için düzenlenen etkinlikle, Roma İmparatorluğu döneminin askerlerinin, lejyonerlerinin, senatörlerinin ve Romalıların kıyafetlerini giyen figüranlar kent merkezinde yürüyüş yaptı.

Tarihi kentin merkezindeki hipodrom alanı Circo Massimo'dan başlayan yürüyüş, bugün Antik Roma şehri içinde yer alan Venedik Meydanı, Fori Imperiale Bulvarı ve antik arena Kolezyum gibi önemli noktalardan geçerek, tekrar Circo Massimo alanında son buldu.

Circo Massimo'da Roma'nın kuruluşu, tarih boyunca gelişimi ve antik dönemde Roma yaşantısının anlatıldığı görsel şovlar yapıldı.

Yürüyüş ve şovlara, Romalılar ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği, sık sık fotoğraf çektikleri görüldü.

Efsaneye göre, Romalı asker, tarihçi ve yazar Varrone, arkadaşı Lucio Taruzio'nun astrolojik hesaplamalarına dayanarak Roma şehrinin kurucusu Romulus'un milattan önce 21 Nisan 753'te kenti kurduğunu belirtiyor.

