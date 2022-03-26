Rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins hayatını kaybetti - Haberler

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Rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins hayatını kaybetti

AA - Nuri Aydın - Kültür Sanat
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Rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu ve vokalisti Taylor Hawkins'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünyaca ünlü rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu ve vokalisti Taylor Hawkins'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Foo Fighters, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hawkins'in 50 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Grup, yaptığı açıklamada, "Trajik ve zamansız kayıpla harap olduk. Müzik ruhu ve bulaşıcı kahkahası sonsuza kadar bizimle yaşayacak." ifadesini kullandı.

Hawkins'in ölüm nedeni açıklanmadı.

Hawkins, 1997'den bu yana grubun davulcusu ve vokalistliğini yapıyordu.

Foo Fighters, 1994'te Nirvana grubunun şarkıcısı Kurt Cobain'in intihar etmesinin ardından Dave Grohl tarafından kurulmuştu.

AA / Nuri Aydın - Kültür Sanat

Foo Fighters, Medya, Kültür Sanat, Haberler

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