Haberler

Rize Kitap Fuarı, 24 Nisan'da kitapseverlerle buluşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Kitap Fuarı, 24 Nisan'da kitapseverlerle buluşacak.

Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediyesi Ali Paşa Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, geçen yıl fuarda 120 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Kitap fuarının geleneksel hale gelmesi için çalıştıklarını belirten Baydaş, "Bu şehrin kültürel hayatına önemli katkılardan biri olacaktır. Yarın bir gün yazarların yeni kitaplarını tanıtmak için Rize Kitap Fuarı'nı beklediği, yayın evlerinin yeni kitaplarını piyasaya sunmak için Rize Kitap Fuarı'nı beklediği bir düzleme gelecektir. Bunu da inşallah göreceğiz." dedi.

Baydaş, kentte aynı zamanda bir turizm fuarı da gerçekleştireceklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Rize Kitap Fuarı'nın adım adım uluslararası yöne doğru gittiğini belirtti.

Fuara çok ciddi katılım olduğunu ifade eden Metin, "Rize'nin 350 bin nüfusuna karşılık fuarı geçen yıl 120 bin kişi ziyaret etti." dedi.

Metin, bu yıl fuarın 24 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde dolgu alanında gerçekleştirileceğini, yaklaşık 200 yazarın fuara katılmasının beklendiğini kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk ve İl Müftüsü Naci Çakmakçı da katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

