Rize'deki festivalde 2 ton hamsi dağıtıldı

Rize'de düzenlenen "8. Hamsi Festivali"nde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.

Rize Belediyesince sahil dolgu alanında organize edilen festivalde, çay çöpünden üretilen mangal kömüründe pişirilen hamsiler, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Yöre sanatçılarının da sahne aldığı festivale katılanlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, yaptığı açıklamada, festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Festivalde ayrıca 16 stantta hamsiyle yapılmış 80'in üzerinde yemek sunulduğunu belirten Metin, "Rize Belediyesi olarak her yıl hamsi şölenini vatandaşımızla buluşturuyoruz. Güzel ve güneşli bir hava var. Biz onu balığın da dışında tutuyoruz, ona sadece hamsi diyoruz. Vitamin bakımından da çok değerli bir tür olarak gördüğümüz için Doğu Karadeniz ve Rize'mizin de simgesi olarak anıyoruz." diye konuştu.

Hamsiyi çay çöpünden elde ettikleri mangal kömüründe pişirdiklerine değinen Metin, "Çayın atıklarından, yüzde 100 belediyemize ait fabrikalarımızda ürettiğimiz bu kömürleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Mustafa Kondakçı ise festivale her yıl katılmaya çalıştığını belirterek, "Çok güzel bir etkinlik. Hamsi de çok güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Vali İhsan Selim Baydaş, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer de katıldı.