Rize'de 'Kim Var' sanat etkinliği düzenlendi

Rize'de, AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile lise öğrencileri tarafından "Kim Var" sanat etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde "Kim Var" sanat etkinliği yapıldı.

Programda öğrenciler orkestra, koro, tiyatro ve resim çalışmalarını sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, yaptığı konuşmada, müzik, tiyatro ve sahne sanatlarının maarif anlayışının ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Akademik çalışmaların doğru eğitimin bir aşaması olduğunu belirten Akmeşe, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle hedeflediğimiz temel yaklaşım bilgiyi değerle, beceriyi sorumlulukla, yetenekli ve ahlaki bir duruşta bulunan bireyler yerleştirmektir. Gençlerimiz sanat yoluyla hem kendilerini ifade edecek hem de kültürel bir bilinç oluşturmayı geliştirecektir." dedi.

Tiyatro gösterisi sunan öğrenciler, müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile çeşitli marş ve şarkılar seslendirdi.

Hacıoğulları, kendisine eşlik eden lise öğrencilerine ve etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.