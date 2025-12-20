Rize'de 'Karalahana Çorba İçme Günü' etkinliği düzenlendi

Rize'de düzenlenen etkinlikte pişirilen karalahana çorbası, 500 kişiye ikram edildi.

Tüm Gıda İşletmecileri Derneği, Orçay AŞ ve Nalia Karadeniz Mutfağı tarafından Çay Çarşısı'nda "Karalahana Çorba İçme Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, dev kazanda pişirilen 500 kişilik karalahana çorbası, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Vali İhsan Selim Baydaş, burada yaptığı açıklamada, geçmişten miras kalan karalahana çorbasının, gelecek nesillere de aktarılması gereken en kıymetli hazinelerden birisi olduğunu söyledi.

Çorbanın coğrafyaya özgü çok kıymetli bir değer olduğunu belirten Baydaş, şunları kaydetti:

"Bunların her biri korumamız, geliştirmemiz ve geleceğin mutfağına taşımamız gereken unsurlar. Artık dönüşmek zorundayız. Bugün lahanayla onlarca çeşit yemek yapılıyor. Çeşitliliği artırmak, uluslararası mutfak standartlarına uygun sunumlar yapabilmek, gençlerin ve gelecek nesillerin damak tadına hitap edecek yeni dokunuşlar yapabilmek zorundayız."

Baydaş, bu çalışmaların şehrin tanıtımı ve gastro turizme katkıda bulunacağını ifade ederek, "Karalahana, çeşitleriyle muhteşem bir yemek. Bugün şehrimizde evlerde ve lokantalarda onlarca farklı şekilde sunuluyor. Herkesi Rize'de karalahana yemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Rize ve Artvin'de 150'nin üzerinde endemik bitki türü olduğunu vurguladı.

Bu bitki türlerinin birçok faydası bulunduğunu dile getiren Metin, "Bunları gün ışığına çıkarmak istiyoruz. 5 yıl önce başlattığımız GastroRize günleriyle beraber her geçen yıl gastronomiye yeni etkinlik alanları katmış oluyoruz. Bu bölgenin yeme ve içme kültürünü bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da kalorisi düşük karalahananın, içerdiği çok sayıda aktif bileşen sayesinde "süper gıda" kategorisinde olduğunu belirtti.

Özellikle renkli bitkilerin başında lahananın geldiğini anlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Antioksidanlar, hücrelerimizin sağlıklı kalmasını, DNA'mızın hasarlanmamasını, yani aslında yaşlanmayı önleyici mekanizmaları geliştiriyor. Lahanadaki bazı bileşenler, genlerimizdeki bazı fonksiyonları etkileyerek kanseri önleyici genlerin aktivasyonunu artırıyor. Dolaylı bir mekanizma olarak aslında kanseri engelleyen bir katkısı da olabiliyor. Sadece lahana demiyoruz. Mevsimine uygun özellikle renkli sebze ve meyveleri tüketmemiz gerekiyor. Daha çok sağlıklı gıdalarla beslenmemiz gerekiyor. Yoksa tek başına bir gıda, süper gıda kategorisinde olmasına rağmen o zaman işe yaramıyor."

Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ile vatandaşlar katıldı.