Rize'de Geleneksel Bayramlaşma Geleneği Devam Ediyor

Rize'de Geleneksel Bayramlaşma Geleneği Devam Ediyor
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Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Işıklı Meyvalı Mahallesi sakinleri, atalarından gelen bayramlaşma geleneğini sürdürerek, hasta ve yaşlıları ziyaret edip, topluca bayramlaşıyor. Hazırlanan ikramlar ve haşlanmış yumurta yarışı ile bayram coşkusu artırılıyor.

Atalarından gelen bayramlaşma geleneği bu yıl da sürdü

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan mahalle sakinleri atalarından gelen bayramlaşma geleneğini geleneksel olarak sürdürmeye devam ediyor.

Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Meyvalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, atalarından gelen bayramlaşma geleneklerini bu yıl da sürdürdü. Hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret eden mahalleliler Bayram namazı ile yola çıkıyor. Köyün alt kısmından başlayan bayramlaşmalar mahalle boyunca kalabalıklaşarak devam ediyor. Hiçbir küskünlüğün olmadığı mahallede yaklaşık 100 hane ziyaret edilerek herkesle toplu olarak bayramlaşılıyor. Evlerin ziyareti esnasında da geceden hazırlanan ikramlar kapıya bayramlaşmak için gelen komşulara dağıtılıyor. Evlerin kapılarında ise ayrıca herkese için haşlanmış yumurtalar hazırlanıyor. Toplanan haşlanmış yumurtalar ile sonrasında mahalleli hangisinin kırılıp kırılmadığına dair kendi aralarında yarışıyor. Son olarak da bir vatandaş çay alım yerinde balkon konuşması yaparak günü sonlandırıyor. Atalarından gelen bayramlaşma geleneğini her yıl sürdürmeye çalışan mahalle halkı çocuklarına da bu geleneği aşılamaya çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Kültür Sanat
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