Rize'de Ekşioğlu Vakfı tarafından düzenlenen Ovit Yayla Şenliği başladı

Rize'nin İkizdere ilçesinde Ekşioğlu Vakfı tarafından düzenlenen Ovit Yayla Şenliği başladı. Şenlikte yöresel kıyafetli kadınlar, ineklerle birlikte türküler söyleyerek yayla göçünü canlandırdı. Ayrıca inek güzellik yarışması düzenlendi ve dereceye giren hayvanların sahiplerine ödüller verildi. Şenliğe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Rize'de, Ekşioğlu Vakfınca, "Ekşioğlu Vakfı 23. Ovit Yayla Şenliği" düzenlendi.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı yayladaki şenliğin ilk gün etkinliklerine, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, İkizdere Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Yöresel kıyafetli kadınlar, çiçekler ve renkli boncuklarla süsledikleri ineklerle, tulum eşliğinde türküler söyleyerek yayla göçünü canlandırdı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "inek güzellik" yarışması da renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmayı, Melek Özçelik'in sahibi olduğu "yayla gülü" adlı inek kazandı.

Dereceye giren hayvanların sahiplerine para ödülünün yanı sıra yem desteği verildi.

"Bu kültürün yaşatılması için gençlerimizin de buna sahip çıkması gerekiyor"

Bakan Yardımcısı Koçoğlu, bu şenliğin çok önemli olduğunu, burada bölge kültürünün yaşatıldığını belirterek, "Aynı zamanda bir araya gelmiş oluyoruz. Bu kültürün yaşatılması için gençlerimizin de buna sahip çıkması gerekiyor." dedi.

İkizdere Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, kültürün yaşatılması ve geliştirilmesi açısından bu tür şenlikleri çok önemsediklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Hakan Karagöz de yaylacılık geleneğini ve çocukluk döneminden bazı anılarını anlattı.

Şenlik kapsamında inek güzellik yarışması yapıldığına işaret eden Karagöz, "Hayvancılığa önem vermemiz lazım. Bu noktada belki de bir farkındalık oluşturmak adına 23 yıldır bu etkinlikler yapılıyor." diye konuştu.

Yarışmanın birincisi olan ineğin sahibi Melek Özçelik de 10 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Yarışmada birinci olduğum için çok mutluyum. Hayvanımı çiçeklerle süsledim. Yaylayı çok sevdiğim için de hayvanıma da 'yayla gülü' adını verdim." ifadesini kullandı.

Yöre sanatçıların sahne aldığı şenliğe, yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Şenlik, yarın gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından sona erecek.