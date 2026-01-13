Haberler

Rize'de "Uluslararası Gastronomi Bölge Yarışması" düzenlendi

Rize'de 'Uluslararası Gastronomi Bölge Yarışması' düzenlendi
Güncelleme:
Rize'de düzenlenen 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Bölge Yarışması, 'Anne Reçeteleri ile Türk Mutfağı' temasıyla gerçekleştirildi. Yarışma, kültürel mirası yaşatma amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlendi ve İyidere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Rize'de, "Anne Reçeteleri ile Türk Mutfağı" temasıyla 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Bölge Yarışması yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen yarışma, Ardeşen Fırtına Vadisi İrfan Tufan Karaoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kültürel değerlerin mutfak sanatıyla buluşturulduğu yarışmada, İyidere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Kültür Sanat
