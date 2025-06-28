Rize'de 29. Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali Düzenlendi

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Çamlıhemşin Ayder Yaylası'nda gerçekleştirilen 29. Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali'nde boğa güreşleri yapıldı. Festivalde toplam 53 boğanın arenaya çıkacağı belirtildi.

Rize'de, Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali'nin 29'uncusu düzenlendi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nın Galerdüzü mevkisinde organize edilen festivalin ilk gününde, "mini boy", "ayak" ve "küçük orta" kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirildi.

Hareketli anlara sahne olan etkinliğin ilk gününde 25 boğa güreşti. Hayvan sahiplerinin de heyecanlı anlar yaşadığı festivalde, bazı boğaların güreşmeden arenayı terk ettiği görüldü.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, gazetecilere festivale katılımın yoğun olduğunu söyledi.

İki gün sürecek festivalde 53 boğanın arenaya çıkacağını ifade eden Altun, "Çok güzel bir arena yaptık. Burada biz boğaları kavga ettirmiyoruz. Aslında burası bir boğa güreşi değil, boğa barıştırma arenası. Bunu burada icra ediyoruz." dedi.

Altun, Çamlıhemşin'in kültürel, doğal ve tarihi güzelliklerine dikkati çekerek, "Festivaller, boğa güreşlerimiz bize kadimden gelenek olarak gelen bir şey." diye konuştu.

Güreşlere "Kılıç" isimli boğasıyla Artvin'in Yusufeli ilçesinden katılan Gökhan Topçu ise yarışların güzel geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Boğamızın 50 güreşinde hiç yenilgisi yok. Boğamızın 5 kupası var. Buraya yenilgisiz geldik ve yenilgisiz gidiyoruz. Bakımını sadece kendim üstlendim, özel yemlerle bakıyorum. Havuç, ceviz, üzüm kurusu ve üzüm gibi yiyecekler yediriyoruz. Özel otlar seçiyoruz, her otu vermiyoruz. Herkes uzak bir yerden gelince pehlivan olmak ister. Ben de uzaktan gelip pehlivan oldum."

Kaynak: AA / Fikret Delal - Kültür Sanat
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