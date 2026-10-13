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Rize Çamlıhemşin'deki yaylalar sonbaharda sarı, kırmızı ve turuncuya büründü

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yaylalar sonbaharın sarı, kırmızı ve turuncu tonlarına büründü. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın eteklerindeki yaylalar doğaseverlere seyrine doyumsuz manzaralar sunarken, Kaçkar Dağları'nın zirvesi beyaz örtüsüyle bu görünüme eşlik ediyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yaylalar, sonbaharın sarı, kırmızı ve turuncu tonlarına büründü.

Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın eteklerinde yer alan yaylalar, doğanın farklı renklerini bir araya getiren manzarasıyla dikkati çekiyor.

Sonbaharın güzelliklerini görmek isteyenleri ağırlayan yaylalar, doğaseverlere seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Kaçkar Dağları'nın zirvesi ise beyaz örtüsüyle sonbahar manzarasına eşlik ediyor.

Kaynak: AA
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