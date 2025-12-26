RATEM'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Gündoğan: Şeffaflık ve katılımcılık bilinciyle hareket edeceğiz

RADYO Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği'nin (RATEM), 12'nci Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kurulu başkanı seçilen Vedat Gündoğan, "Yeni dönemde RATEM'i; şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, sektörün tüm paydaşlarını kapsayan bir yönetim anlayışıyla ileriye taşımayı hedefliyoruz. Yeni yönetim kurulumuz bu bilinç ve sorumluluk anlayışıyla hareket edecektir" dedi.

RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, 12'nci Olağan Genel Kurulu'nda seçildikten sonra açıklama yaptı. Açıklamasında meslek birliğinin öneminden, faaliyetlerinden bahseden Gündoğan, yeni yönetim olarak hedeflerini de anlattı.

Gündoğan, "Radyo ve televizyon yayıncılığı; yalnızca bir iletişim alanı değil, aynı zamanda toplumun doğru bilgiye erişimini sağlayan, kültürel değerleri yaşatan ve kamu yararını önceleyen stratejik bir sorumluluk alanıdır. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM), Türkiye'de yerel, bölgesel ve ulusal yayın yapan tüm radyo ve televizyon kuruşlarının ortak sesi olma misyonuyla hareket eden ve telif haklarını düzenleyen temel mevzuat olan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında 2001 yılında kurulmuş tek meslek birliğidir" diye konuştu.

Gündoğan, "RATEM; radyo ve televizyon yayıncılarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif haklarını etkin biçimde korumayı, yayıncıların ortak hak ve menfaatlerini ulusal ve uluslararası platformlarda temsil ederek sektörün sürdürülebilir, güçlü ve kurumsal bir yapıya kavuşmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Böylesine köklü, güçlü ve sorumluluğu yüksek bir yapıda görev almak; yalnızca bir temsil görevi değil, aynı zamanda yayıncılık sektörüne ve kamuoyuna karşı önemli bir sorumluluk üstlenmek anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

'KAPSAYAN BİR ANLAYIŞLA HAREKET EDİLECEK'

Yeni dönemde RATEM'i; şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, sektörün tüm paydaşlarını kapsayan bir yönetim anlayışıyla ileriye taşımayı hedeflediklerini söyleyen Gündoğan, "Yönetim süreçlerinde ortak aklı esas alan, istişareyi önceleyen ve güven duygusunu pekiştiren bir yapı inşa edeceğiz. Yeni yönetim kurulumuz bu bilinç ve sorumluluk anlayışıyla hareket edecektir. Yeni dönemin temel önceliklerinden biri; bugüne kadar çeşitli nedenlerle kırgınlık yaşamış, RATEM'den uzaklaşmış ya da üye olmamış yayıncı meslektaşlarımızla yeniden güçlü ve samimi bağlar kurmaktır. RATEM, bu süreçte ayrıştıran değil birleştiren, dışlayan değil kapsayan bir anlayışla hareket edecektir" dedi.

'ÜYELİK VE TEMSİL YAPISI GÜÇLENDİRİLECEK'

Başkan Vedat Gündoğan, "Yönetimimiz döneminde üyelik süreçleri sadeleştirilecek, erişilebilir hale getirilecek ve RATEM'in temsili gücü daha da artırılacaktır. Amaç; yayıncılarımızın mesleki haklarını daha güçlü savunan, sektörün ortak sorunlarına kalıcı çözümler üreten etkin bir meslek birliği yapısı oluşturmaktır" diye konuştu.

'ORTAK AKIL VE SÜREKLİ İSTİŞARE ESAS ALINACAK'

RATEM'in sektörle sürekli iletişim halinde olacağını belirten Gündoğan, "Yayıncılarımızın görüş ve önerileri karar alma mekanizmalarının temel unsuru haline gelecektir. Alınacak her karar, sektörün ortak menfaatleri gözetilerek şekillendirilecektir. Bu süreçte verdiğimiz tüm sözlerin, RATEM'in yeni yönetimi olarak eksiksiz ve kararlılıkla yerine getirileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

'HEDEF: GÜÇLÜ, SAYGIN VE KAPSAYICI BİR RATEM'

Gündoğan, "Yeni dönemde hedefimiz; kurumsal gücü yüksek, toplumsal sorumluluğunun bilincinde, üyeleriyle güçlü bağlar kuran, yayıncılık sektörünün ortak sesi olan bir RATEM'i hep birlikte inşa etmektir. Bu anlayışla, tüm yayıncı meslektaşlarımızı sürece katkı sunmaya davet ediyorum. Birlikte güçlüyüz ve birlikte daha güçlü bir RATEM'i geleceğe taşıyacağız. Bu vesile ile RATEM 12. Olağan Genel Kurulu'na katılım sağlayan, iradesiyle sürece katkı sunan ve yeni yönetimimize güven duyup destek veren tüm meslektaşlarımıza içten teşekkür ediyorum. Gösterilen güven ve destek, yeni dönemde üstlendiğimiz sorumluluğun en güçlü dayanağı olacaktır" dedi.