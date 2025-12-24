Haberler

2025'te Rami Kütüphanesi'ni 2 milyon 322 bin kişi ziyaret etti

2025'te Rami Kütüphanesi'ni 2 milyon 322 bin kişi ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nin 2025 yılında 2 bin 770 etkinlik düzenlediğini ve 2 milyon 322 bin 649 ziyaretçi ağırladığını açıkladı. Kütüphane, zengin etkinlik içeriği ile İstanbul'un kültürel merkezlerinden biri haline geldi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nin 2025'te 2 bin 770 etkinliğe ev sahipliği yaptığını ve 2 milyon 322 bin 649 ziyaretçi ağırladığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025'te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadık, iz bıraktık. Tarihi bir kışladan, dünyanın sayılı kültür merkezlerinden birine dönüştürdüğümüz Rami Kütüphanesi, 2025'te de İstanbul'un ve Türkiye'nin en canlı kültür duraklarından biri oldu. Kitapla birlikte düşüncenin, sanatın ve kamusal hayatın iç içe geçtiği bu büyük dönüşüm alanı; her yaştan ziyaretçiyi bilgiyle, üretimle ve kültürle buluşturdu" dedi.

Kütüphanenin 2025'te 2 bin 770 etkinliğe ev sahipliği yaptığını ve 2 milyon 322 bin 649 ziyaretçi ağırladığını kaydeden Ersoy, "Sergilerden söyleşilere, okuma programlarından atölyelere uzanan zengin içeriğiyle Rami Kütüphanesi; yalnızca bir kütüphane değil, yaşayan bir kültür ekosistemi olarak 2025'e damga vurdu. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi

Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi
Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği öldüresiye dövdüler

Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği hastanelik ettiler
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz