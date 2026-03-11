Haberler

Selimiye Meydanı'nda "Karagöz Musikisi Hayal Şarkıları" seslendirildi

Selimiye Meydanı'nda 'Karagöz Musikisi Hayal Şarkıları' seslendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de kurulan 'Ramazan Sokağı'nda düzenlenen konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Müziği grubu geleneksel eserler seslendirdi. Hacivat ve Karagöz karakterleri de etkinliği renklendirdi.

Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı"nda "Karagöz Musikisi Hayal Şarkıları" konseri verildi.

Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde etkinlik çadırında düzenlenen konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları geleneksel kıyafetlerle sahne aldı.

Sanatçılar konserde "Üsküdar'a Gider İken", "Çeribaşının Gelini", "Salıncak" ve "Fesleğen" gibi eserleri seslendirdi.

Eserler arasında sahneye çıkan Hacivat ile Karagöz karakterleri de kısa gösteriler sunarak programa renk kattı.

Mizahın, musikinin ve geleneğin aynı sahnede buluştuğu konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Program sonunda Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Yıldıray Öztürk ile topluluğun müdürü Gökçe Bahar Ercan'a Edirnekari motifleriyle süslenmiş Selimiye Camisi işlemeli tablo takdim etti.

Öte yandan program kapsamında Ayasofya Camisi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.

Etkinlik çadırında ayrıca geleneksel Türk tiyatrosunun önemli örneklerinden Kavuklu ile Pişekar'ın yer aldığı orta oyunu da izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

İsrail çok şiddetli vuruyor! Büyük patlama anbean kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
''Yapamaz'' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi

''Yapamaz'' diyenleri pişman edip Süper Lig'e çıkmaya hazırlanıyor
Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü

Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık

Trump'tan ortalığı karıştıracak sözler! Oğul Hamaney'i işaret etti
Skandal rahip geri döndü: Çocuk istismarını kabul etmişti, şimdi Trump için dua ediyor

Çocuk istismarını kabul etmişti, şimdi Trump için dua ediyor