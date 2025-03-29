Ramazan Bayramı'na neden Şeker Bayramı deniliyor ?

Her yıl Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan ve "11 Ayın Sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan Ayı'nın ardından kutlanan Ramazan Bayramı, bu yıl da büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Bayramın ismi ise geçmişteki geleneklere ve dilin etimolojik yapısına bağlı olarak farklı şekillerde anılmaktadır.

RAMAZAN MI ŞÜKÜR MÜ ŞEKER Mİ ?

Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin ardından gelen bir şükür zamanı olmasının etkisiyle tarihsel olarak farklı adlarla anılmaya başlanmıştır. Osmanlı döneminde, bayram için "ıyd-ı fıtır" terimi kullanılırdı. Bu kelime, bayram sonuna kalmaksızın yardımda bulunmayı ifade eder ve günümüzde bildiğimiz "fitre" ile örtüşmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanlar, bayramda oruç ibadetlerini yerine getirmenin ve nimetlere kavuşmanın şükrünü ederlerdi. Bu sebeple, bayram zamanında "Şükür Bayramı" ifadesi de kullanılmaya başlanmıştır.

ŞEKER BAYRAMI NEDEN SÖYLENİYOR?

Osmanlı sarayı, Ramazan ayının 15. gününden itibaren askerlere baklava gönderirdi. Ramazan ayında oruçlarını açan insanlar tatlı yiyerek bayramın gelişini kutlar, bayramda da harçlık alan çocuklar şekerci dükkanlarının yolunu tutardı. Burada devreye giren etimoloji, "şükür" ve "şeker" kelimelerinin aynı Arap harfleriyle yazılmasıdır (???). Ramazan Bayramı'na, bu tatlı gelenekler ve şekerle ilgili anılar nedeniyle halk arasında zamanla "Şeker Bayramı" denilmeye başlanmıştır.

SONUÇ OLARAK…

Ramazan Bayramı'nın, tarihsel kökeni ve halk arasındaki geleneksel isimlendirmeleri, bu bayramın kültürel ve dini önemini daha da pekiştiriyor. Bayramın, hem şükür hem de tatlı anıları çağrıştıran bir kutlama olması, ona farklı isimlerin verilmesine neden olmuştur.