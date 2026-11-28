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Gaziantep'te okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Rabia Karkan, mesaisinden arta kalan zamanlarda dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların eğitimine gönüllü katkı sağlıyor.

Görev yaptığı Siirt'teki köy okulunda dezavantajlı çocuklara daha fazla ulaşmak ve eğitimlerine destek olmak isteyen Karkan, gönüllü eğitmenliği araştırırken Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile tanıştı.

Gerekli prosedürleri tamamlayıp eğitimleri alan Karkan, 2018'de gönüllü eğitmenliğe başladı. Gaziantep'e tayin olduktan sonra Şehit Kenan Karabacaklı Anaokulunda görev yapan Karkan, Şehitkamil ilçesindeki TEGV Gaziantep Öğrenim Birimi'nde gönüllü çalışmalarını sürdürdü.

Vakıf bünyesinde ilkokul çağındaki çocuklara ücretsiz eğitim desteği veren Karkan, farklı etkinliklerle onların gelişimlerine ve kendilerini ifade etme becerilerine katkıda bulunuyor.

"Daha fazla çocuğun hayatına dokunmak istedim"

Çocuklarla vakit geçirmekten ve onların gelişim süreçlerine eşlik etmekten mutluluk duyduğunu belirten Karkan, AA muhabirine, gönüllü eğitmenlik sayesinde daha fazla çocuğa ulaşma ve eğitim hayatlarına katkı sunma fırsatı bulduğunu söyledi.

Eğitimin yalnızca okulda aktarılan bilgilerden ibaret olmadığını dile getiren Karkan, şöyle konuştu:

"Çocukların hayatına dokunduğumuzu, onların yaşamlarında bir iz bıraktığımızı hissediyoruz. Bu yüzden çocuklar buraya koşarak geliyor. Burada öğrendiklerini hayata aktarabiliyorlar. Çünkü bizim amacımız sadece bilgi aktarmak değil, çocukların becerilerini geliştirebilecekleri ortamları fark etmelerini ve keşfetmelerini sağlamak."

Gönüllülüğü yalnızca bir yardım faaliyeti olarak görmediğini, çocuklarla arasında güçlü bir bağ oluştuğunu vurgulayan Karkan, bu deneyimin insanın kendisini de yeniden keşfetmesine imkan tanıdığını belirtti.

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların kendilerini ifade etme ve duygularını paylaşma konusunda daha az fırsata sahip olabildiğine dikkati çeken Karkan, şunları kaydetti:

"Bizler aslında çocukların duygularını paylaşmalarına imkan sağlıyoruz. Onlarla bir duygudaşlık bağı kuruyoruz. Bu yüzden burada verdiğim eğitimin daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunların benim için anlamı çok farklı."

Kaynak: AA