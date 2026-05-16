Rabat'taki gastronomi festivalinde Türk lezzetleri tanıtıldı

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Uluslararası Dayanışma Gastronomi Festivali'nde Türk mutfağına ait lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fas Milli Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen festivalin resmi açılışı, Fas Dayanışma, Sosyal Entegrasyon ve Aile Bakanı Naima Ben Yahya ile beraberindeki protokol üyeleri ve farklı ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla yapıldı.

Açılışın ardından stantları gezen Bakan Ben Yahya, Türkiye standını da ziyaret ederek Türk mutfağından çeşitli lezzetleri tattı ve Türk kahvesi içti.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ve eşi Aslı Kılıç, ziyaret sırasında Bakan Ben Yahya ve beraberindeki heyete Türk mutfağı hakkında bilgi verdi.

Festivalde Türkiye standında et döner, börek, pilav üstü tavuk, baklava, Türk çayı ve Türk kahvesi ziyaretçilere sunuldu.

Organizasyonda görev alan Büyükelçi Kılıç'ın eşi Aslı Kılıç, AA muhabirine, festivalin ikinci yılında daha geniş katılımla düzenlendiğini belirterek, etkinliğin ilerleyen yıllarda Rabat'ın önemli kültürel organizasyonlarından biri haline gelmesini beklediklerini söyledi.

Festivalin Rabat'taki büyükelçi eşlerinin oluşturduğu Le Cercle Diplomatique (Diplomatik Çevre) tarafından organize edildiğini ifade eden Kılıç, kendisinin de organizasyon sürecinde aktif görev aldığını ve sosyal komitenin başkanlığını yürüttüğünü kaydetti.

Kılıç, festivalden elde edilecek gelirlerin kırsal bölgelerde yaşayan ortaokul çağındaki kız çocuklarının eğitimine destek amacıyla kullanılacağını vurgulayarak, "Bugün elde edeceğimiz gelirler o amaca hizmet edecek inşallah." dedi.

Türkiye'nin festivale ilk kez katıldığını dile getiren Kılıç, Rabat'taki Türk şirketlerinin sponsor desteğiyle farklı Türk ürünlerinin de ziyaretçilere sunulduğunu ifade etti.

Büyükelçi Mustafa İlker Kılıç da festival katılımının her yıl 21-27 Mayıs'ta düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamındaki etkinliklerle örtüştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla düzenlendiğini hatırlatan Kılıç, festival kapsamında farklı yöntemlerle hazırlanan Türk yemeklerini tanıtmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kılıç, "Bu misyon çerçevesinde döner kebabımız var, böreklerimiz var, tatlı olarak da baklavamız var. Bu sene Türk mutfağımızı tanıtma misyonunu burada da Rabat'taki gastronomi festivali çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Türk Mutfağı Haftası kapsamında başka etkinliklerimiz de olacak." diye konuştu.

Festival ziyaretçilerinden Wiam Shgraoui ise daha önce Türkiye'de Türk yemeklerini denediğini belirterek, "İlk defa kendi ülkemde, kendi şehrimde Türk yemeklerini tatma fırsatı bulmak çok hoş oldu." dedi.

Fas vatandaşı Mehdi Zaoui de festivalde çeşitli Türk yemeklerini deneme fırsatı bulduğunu anlatarak, Türk mutfağını tanımanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

"Le Cercle Diplomatique" tarafından düzenlenen festival, gastronomi aracılığıyla sosyal dayanışmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Festival gelirlerinin tamamının sosyal projelere aktarılması planlanıyor.