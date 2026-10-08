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Prof. Oytun Eren, Anadolu Üniversitesi'nde piyano eserlerini öğrencilerle buluşturdu

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Prof. Oytun Eren, Anadolu Üniversitesi'nde piyano eserlerini öğrencilerle buluşturdu
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Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Besteciler Korosu dersi kapsamında düzenlenen 'Oytun Eren ve Piyano Eserleri' semineri Koral Çalgan Salonu'nda yapıldı. Prof. Oytun Eren, kariyerini ve bestelerinden örnekleri paylaştı; kendisini besteci olarak görmediğini söyledi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından Besteciler Korosu dersi kapsamında düzenlenen 'Oytun Eren ve Piyano Eserleri' semineri, Koral Çalgan Salonunda gerçekleştirildi.

Seminerde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Prof. Oytun Eren müzik kariyerinin önemli noktalarını öğrencilerle paylaştı ve kendi bestelerinden eserleri piyano eşliğinde seslendirdi. Sanatsal gelişiminde yerel ezgilerden evrensel müziğe geçişin önemine değinen Prof. Oytun Eren, Ahmet Adnan Saygun ve Ulvi Cemal Erkin gibi Türk bestecilerinin çalışmalarından nasıl etkilendiğini anlattı. Prof. Eren, bestecilik eğitimi almasına rağmen kendisini besteci olarak tanımlamadığını belirterek, "Kendimi besteci olarak görmüyorum fakat eğitimini aldım zamanında" dedi.

Müzik eğitiminde form bilincinin ve belirli kısıtlamaların gelişimindeki rolüne dikkat çeken Prof. Oytun Eren, sanatın dönüşen ve değişen yapısına vurgu yaptı. Prof. Eren, "Bir kısıtlama içerisinde özgürlüğünüzü ararsanız, işte o zaman çok yoruluyor beynimiz. Asıl bence değerli olan o. Sanatın en önemli özelliği ne? Metamorfik olması. Dönüşen bir şey yani. Aynısını malzemede yapmamalısınız" ifadelerini kullandı.

Besteciliğin yalnızca teknik bilgi ve uygulamayla sınırlı olmadığını belirten Prof. Oytun Eren bestecinin eser ortaya koyarken özgün bir bakış açısına sahip olması gerektiğini söyledi. Prof. Eren, "Bestecinin gözüyle göremediğiniz hiçbir şey yapamazsınız. İstediğiniz kadar makale yazın, istediğiniz kadar virtüöz eserler çalın, yapamazsınız. Hiç kimsenin yapmadığı, hiç kimsenin düşünmediği kurguları, harmonileri, ritimleri koymak bir bestecinin her zaman hayalidir" şeklinde konuştu.

Seminer, Prof. Oytun Eren'in piyano eserlerinden örnekler sunmasının ardından öğrencilerin soruları ve müzik üzerine gerçekleştirilen değerlendirmelerle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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