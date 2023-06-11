Prof. Dr. Sedat Benek'in 'Madak' filmi jüri özel ödülü aldı

Harran Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Benek, "Madak" filmiyle katıldığı "24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nde jüri özel ödülü aldı.

Prof. Dr. Benek, AA muhabirine, akademik hayatının yanı sıra çok sayıda kısa film de çektiğini hatırlattı.

İnsanın doğa ve hayvanla ilişkisini konu alan filmini geçen yıl Bitlis'te çektiğini belirten Benek, söz konusu film ile yurt dışında 14, yurt içinde ise 1 ödül aldığını dile getirdi.

Ödül almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Benek, şöyle devam etti:

"Filmimizin konusunu Erbay ailesinin 3 kuşağının Mandalara ilişkin sevgileri, deneyimleri ve algıları oluşturmaktadır. Belgesel, etinden ve sütünden yararlanılan ve Budaklı Kaplıcası'nda kış mevsiminde eksi derecede suya girerek yıkanmalarına odaklanmanın yanında yörede önemli bir ekonomik gelir sağlayan manda ve manda ürünlerinin tanınırlığına, Budaklı Kaplıcası'nın ekonomik bir değere dönüştürülerek bölgede kış turizminin gelişmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Madak belgeselinin ortaya çıkmasında emeği geçen başta Yunus Emre Çiçek olmak üzere akademisyen dostlarıma ve üşenmeden ve sabırla soğuk kış günlerinde belgesele röportaj vererek gönüllü destek sunan Erbay ve Elmastaş ailesinin tüm fertlerine en içten duygularımla şükranlarımı sunuyorum."