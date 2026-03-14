Tıp fakültesi öğrencisi Eda Nur, doğumunu yaptıran doktorla mesleğe hazırlanıyor

Kayseri'de kadın doğum uzmanı Prof. Dr. Gökhan Açmaz, doğumunu gerçekleştirdiği Eda Nur Coşkun ile aynı hastanede meslektaş olarak bir araya geldi. Coşkun, 24 yıl önce kendisini dünyaya getiren doktorla intern olarak staj yapıyor.

Kayseri'de kadın doğum uzmanı Prof. Dr. Gökhan Açmaz, 24 yıl önce doğumunu gerçekleştirdiği Eda Nur Coşkun ile aynı hastanede meslektaş olarak buluştu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2002'de doğan Coşkun, doğumunu yaptıran doktor Açmaz'ın yanında internlik stajını sürdürüyor.

Prof. Dr. Açmaz, yıllar önce dünyaya gelmesine vesile olduğu genç hekim adayı Coşkun'a, meslek hayatında yol gösteriyor.

ERÜ Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Coşkun, AA muhabirine, intern doktor olarak her ay farklı bölümlerde staj yaptığını belirterek bu ay da kadın doğum kliniğinde Prof. Dr. Gökhan Açmaz'ın yanında staja başladığını söyledi.

Annesine hocasından söz ettiğini anlatan Coşkun, "Annem 'O doktor senin doğumunu yaptıran doktordu. Sen onun ellerinde doğdun' dedi. Gökhan hocama söyledim. Doğumun olduğu gün alınan ayak izimin yer aldığı bir kağıt ve doğum dosyam vardı, onları gösterdim. O da şaşırdı." dedi.

Şu an ellerinde doğduğu doktorla beraber çalıştığını ifade eden Coşkun, "Sabahları birlikte poliklinikte hasta bakıyoruz, vizitler oluyor. Ben çocuk doktoru olmak istiyorum. Gökhan hocam doğumu gerçekleştirsin, ben büyüteyim istiyorum." diye konuştu.

"Doğurttuğunuz birinin yanınızda çalışması gurur verici"

Prof. Dr. Açmaz ise Coşkun'un kendisine "Hocam doğumumu siz gerçekleştirmişsiniz" dediğinde şaşırdığını ve nereden bildiğini sorduğunu dile getirdi.

Doğum belgesinde kendisinin imzasının yer aldığını anlatan Açmaz, "Ayak izini ve dosyayı gösterdi, yazı benim yazım. 2002 yılında ben girmişim doğumuna ve takibini de yapmışım. Şansıma stajında da Eda Nur bana denk düşmüş. O yıl asistandım. Hastanede herkese söylüyorum. 'Bu kızı ben doğurtmuştum' diye. Kendi doğurttuğunuz birinin yanınızda çalışması gurur verici. Allah yolunu açık etsin. Ben kadın doğum yazmasını istiyorum ama çocuk doktoru olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Trump'a İran'da ilk büyük darbe! Avrupa devi resmen çekildi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

Yenilgi sonrası istifa
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia

İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia