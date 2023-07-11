Piyanist Genç, Almanya'da Eğitim İçin Vize Sorunuyla Karşı Karşıya

Antalya'da yaşayan Güneş Tunçkıran, piyanoda elde ettiği başarılarla Almanya'daki müzik okulundan kabul aldı. Ancak henüz vize başvurusu için randevu alamayan Tunçkıran, eğitim fırsatını kaybetmek istemiyor.

ANTALYA'da yaşayan Güneş Tunçkıran (17), piyanist büyükbabasının desteğiyle çocuk yaşta öğrendiği piyanoda uluslararası yarışmalarda dereceler elde etti. Almanya'daki müzik okulundan kabul alan Tunçkıran, 25 Temmuz'da başlayacak eğitim için henüz randevusunu dahi alamadığı vize sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Güneş Tunçkıran, çocukluk yaşlarından itibaren müziğe yakınlık hissederken, 6 yaşına geldiğinde piyanist dedesi Bora Şakarca'nın piyanosuna ilgi duymaya başladı. Torununun ilgisini gören Şakarca, Tunçkıran'a temel piyano bilgilerini gösterdi. Tunçkıran, bu süreçten sonra kendisi piyano çalışıp, dinlediği parçaları çalmaya başladı. Annesinin desteğiyle konservatuar sınavlarına giren Tunçkıran, öğretmenlerin yönlendirmesiyle 2 yıl klarnet bölümünde eğitim aldı. Kendisini ifade edebildiği tek enstrüman olduğunu düşündüğü piyanodan kopamayan Tunçkıran, çalışmaya devam etti. Klarnet ile birlikte piyano sınavını da başarıyla tamamlayan Tunçkıran, piyano bölümüne geçiş yaptı. Bu sırada girdiği uluslararası yarışmalarda dereceler kazanan Tunçkıran, ünlü piyanistlerden Gülsin Onay'a da canlı performans sergiledi.