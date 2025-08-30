Phoenix Antik Kenti'nde 2025 Kazı Çalışmaları Tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Phoenix Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Marmaris Ticaret Odasından (MTO) yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle MTO'nun katkıları ile Tarihi Phoenix Arkeoloji Derneği ve SÖKTAŞ'ın destekleriyle sürdürülen arkeolojik araştırma ve belgeleme çalışmaları bu yıl antik kentin kuzey ve batı kırsalında sürdürüldü.

Çalışmalar kapsamında, Bozburun Yarımadası'na özgü basamaklı piramidal mezarlar ve ilk kez tespit edilen Erken Demir Çağ tümülüsü ile yöreye ait ölü gömme gelenekleri hakkında bilgiler elde edildi. Milattan önce 4. yüzyıla ait çiftlikler ve zeytinyağı işlikleri bölgenin tarımsal yaşamını ortaya çıkardı.

Ayrıca bu yıl belgelenen su kaynağı kıyısındaki Nymphaion (anıtsal çeşme) ile Bizans dönemine ait yeni kilise ve şapeller Phoenix'in çok katmanlı kültürel mirasına dair önemli bulgular arasında yer alıyor.

MTO yetkilileri, 2026'da Söğüt Mahallesi sınırlarındaki antik Thyssanous'ta yürütülmesi planlanan yüzey araştırmaları ve Phoenix'te yapılacak sistematik kazılarla sürmesi planlanan çalışmalar için Proje Başkanı Dr. Asil Yaman ve ekibine teşekkür etti.