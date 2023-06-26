Perrotin Gallery, Bodrum Loft ile French Delights sergisini açıyor

Artsa Danışmanlık'ın kurucusu Selcan Atılgan'ın küratörlüğünü üstlendiği sergide 12 sanatçının 18 farklı eseri yer alıyor. Eylül ayına kadar sürecek French Delights sergisi, sanatseverlere, uluslararası sanatçıların farklı bakış açılarını, yaratıcı yaklaşımlarını ve tekniklerini keşfetme fırsatı sunacak.

Selcan Atılgan, "Bu sergi için, ziyaretçilere heykellerin yaratıldığı farklı yolları ve eserleri sergilemenin ve eserlerle etkileşim kurmanın farklı yollarını anlamaları için bir şans sunarak hayal güçlerini yakalamak istedim. Perrotin ve Bodrum Loft'u bir araya getirmek ekibimiz için bir onur" dedi.