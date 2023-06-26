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Perrotin Gallery, Bodrum Loft ile French Delights sergisini açıyor

Perrotin Gallery, Bodrum Loft ile French Delights sergisini açıyor

Kültür Sanat Haberleri

Fransa merkezli sanat galerisi Perrotin Gallery, Bodrum Loft iş birliğiyle 'French Delights' sergisini açıyor. Sergi, 12 sanatçının 18 farklı eserini Eylül ayına kadar sanatseverlerle buluşturacak.

p> Fransa merkezli sanat galerisi Perrotin Gallery, bu yaz Bodrum Loft iş birliğiyle 'French Delights' sergisini sanatseverlerle buluşturacak. 1 Temmuz Cumartesi günü saat 18: 00'de açılışı gerçekleştirilecek serginin eserleri Bodrum Loft'taki yerini aldı. Sergi, sanat ve tatil tutkunlarını bir araya getirerek doğanın içinde sanat keşfi ile farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Artsa Danışmanlık'ın kurucusu Selcan Atılgan'ın küratörlüğünü üstlendiği sergide 12 sanatçının 18 farklı eseri yer alıyor. Eylül ayına kadar sürecek French Delights sergisi, sanatseverlere, uluslararası sanatçıların farklı bakış açılarını, yaratıcı yaklaşımlarını ve tekniklerini keşfetme fırsatı sunacak.

Selcan Atılgan, "Bu sergi için, ziyaretçilere heykellerin yaratıldığı farklı yolları ve eserleri sergilemenin ve eserlerle etkileşim kurmanın farklı yollarını anlamaları için bir şans sunarak hayal güçlerini yakalamak istedim. Perrotin ve Bodrum Loft'u bir araya getirmek ekibimiz için bir onur" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

1 Temmuz Fransa Bodrum Eylül Kültür Sanat Haberler

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