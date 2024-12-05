Pelin Batu: Tarih ismi olmayan insanların hikâyesidir

Papirüs programının bu haftaki konuğu tarihçi ve yazar Pelin Batu oldu. Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda Batu, tarihe ve edebiyata dair düşüncelerini izleyicilerle paylaştı.

"TARİHİ AT GÖZLÜĞÜYLE ANLATMAYIN"

Tarihin yalnızca büyük olaylar ve liderlerin değil, ismi olmayan insanların hikâyesi olduğunu belirten Batu, "Tarihi at gözlüğü takarak anlatırsanız çoğu insanı soğutursunuz" dedi. Tarihin çok boyutlu ve insan odaklı bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

"KADIN VE EĞİTİM ARASINDAKİ KORKU"

Batu, kadınların eğitimi ve toplumdaki yerleriyle ilgili çarpıcı bir tespitte bulundu: "Kadına iyi bir eğitim verirsen başımızın üstüne çıkar gibi bir korku var." Bu durumun toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen bir unsur olduğunu ifade etti.

"ŞİİR BİR KUYU GİBİDİR"

Edebiyat ve şiir üzerine konuşan Pelin Batu, şiirin derin anlamlar içerdiğini belirterek, "Şiir bir kuyu gibidir. Derinlere inmeden hazza ulaşamazsınız" ifadelerini kullandı. Şiir çevirisinin ise sadece şairler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekerek, şiirdeki ritim ve müzik unsurlarının önemine değindi.

"CUMHURİYET FELSEFESİ OLMAZSA BURADA OLAMAZDIM"

Cumhuriyet'in modernleşme yolundaki felsefi temellerine de değinen Batu, "Cumhuriyet'in felsefeleri hayata geçirilmese ben burada olmayacaktım" dedi. Bu ifadesiyle, eğitim ve kültür alanında Cumhuriyet'in sağladığı olanakların önemini vurguladı.