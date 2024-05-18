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Pelin Batu: Kendimi hiçbir dile ait hissetmiyorum

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Tarihçi ve Yazar Pelin Batu, Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu. Kendisine yöneltilen 'Kendinizi hangi dile ait hissediyorsunuz?' sorusuna, 'Kendimi hiçbir dile ait hissetmiyorum' yanıtını verdi. Batu, Fransızca şiir okumayı tercih ettiğini, kendisini en iyi İngilizce ile ifade ettiğini ve Doğu dillerinden Farsça'ya bayıldığını belirtti.

Haberler.com stüdyosunda Papirüs programının bu haftaki konuğu Tarihçi ve Yazar Pelin Batu oldu. Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın sunduğu programda kendisine yöneltilen "Kendinizi hangi dile ait hissediyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi;

"ŞİİRİ FRANSIZCA OKUMAYI TERCİH EDİYORUM"

"Kendimi hiçbir dile ait hissetmiyorum. Rahmetli babam, başucunda Ataol Behramoğlu'nun "Modern Türk Şiiri Antolojisi" vardı, her gün şiir okurdu. Bana, 'Ben Türk diline aitim ve yabancı dilde şiir okumaktan hiç zevk almıyorum' derdi. Bense Fransızca okumayı tercih ediyorum. Çünkü Rimbaud hâlâ çok sevdiğim bir şairdir. Onu, çevirisini okuyunca belki anlamını daha iyi idrak ediyorum ama o zevki ancak Fransızca okuyunca anlıyorum."

"KENDİMİ EN İYİ İNGİLİZCE İLE İFADE EDİYORUM"

Kendimi en iyi ifade ettiğim dil İngilizce olabilir. İngilizce şu an dünyanın en zengin dili. Bir kelimenin 10 tane benzer anlamı var. Dolayısıyla daha net olabiliyorsunuz. Ancak duygu olarak Doğu dillerinde Farsçaya bayılıyorum. Türkçe de iyi Türkçe olunca tadından yenmiyor ancak kötü olunca da bir o kadar rahatsız ediyor.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Kültür Sanat

Pelin Batu Kültür Sanat Haberler

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