Pazarkule Sınır Kapısı'nda Kaçak Hayvan Operasyonu

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobilde kanguru, alpaka, papağan, uçan sincap ve Patagonya marası gibi cins hayvanlar ele geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş için sınır kapısında gelen Yunanistan plakalı otomobil, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi ekiplerince arandı.

Otomobilin bagajında 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası; otomobilin içerisinden de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Yakalanan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.