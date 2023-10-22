Paul McCartney Avustralya'da konser verdi

Müzik tarihinin efsane grubu Beatles'ın üyesi Paul McCartney, Avustralya'nın Melbourne kentinde sahne aldı. Biletleri kısa sürede tükenen konserde müzikseverler, McCartney'in şarkılarına coşkuyla eşlik etti. McCartney'nin Avustralya, Meksika ve Brezilya'da vereceği konserlerin ardından yılın son konseri Rio de Janeiro'da düzenlenecek.

Müzik tarihinin efsane grubu Beatles'ın üyesi Paul McCartney, "Got Back" adını verdiği konser turu kapsamında Avustralya'nın Melbourne kentinde sahne aldı.

Biletleri kısa sürede tükenen konser için Marvel Stadyumu'nu dolduran müzikseverler, 81 yaşındaki müzisyenin şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

Avustralya'da başlayan turne kapsamında McCartney daha sonra Meksika ve Brezilya'da bir dizi konser verecek. McCartney için yılın son konseri ise 16 Aralık'ta Rio de Janeiro'da düzenlenecek.