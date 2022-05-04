"Parlayan Yıldızlar" serisinin ilk konseri 9 Mayıs'ta - Haberler

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"Parlayan Yıldızlar" serisinin ilk konseri 9 Mayıs'ta

AA - Ahmet Esad Şani - Kültür Sanat
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'Parlayan Yıldızlar' serisinin ilk konseri 9 Mayıs'ta

İş Sanat'ın "Parlayan Yıldızlar" serisinin ilk konseri 9 Mayıs'ta İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İş Sanat'ın "Parlayan Yıldızlar" serisinin ilk konseri 9 Mayıs'ta İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar serisi devam ediyor.

Salgın nedeniyle ara verilen serinin ilk konserinde, Ecmel Neva Bildik ve Doğa Karahan keman performanslarıyla sahneye çıkacak.

Konserin ilk bölümünde genç sanatçı Ecmel Neva Bildik, A. Corelli ve Mozart bestelerinin yanı sıra F. Kreisler, G. Tartini, J. Massenet ve C. Saint-Saens'ın eserlerine yer verecek.

Doğa Karahan ise Ludwig van Beethoven, Bedrich Smetana, Pablo de Sarasate, William Kroll gibi bestecilerin eserleriyle sahnede yer alacak.

AA / Ahmet Esad Şani - Kültür Sanat

İş Kuleleri, Mayıs, Neva, Kültür Sanat, Haberler

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