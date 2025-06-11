Pamukkale Bayramda 53 Bin Turisti Ağırladı

Pamukkale Bayramda 53 Bin Turisti Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale, 53 bin 363 turisti ağırladı. Beyaz travertenleri ve antik kalıntılarıyla ünlü olan bölge, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sundu.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde 53 bin 363 turisti ağırladı.

Beyaz travertenleri, termal suyu ve antik dönemden kalan Hierapolis Antik Kenti ile hem doğa hem de kültür turizminde öne çıkan Pamukkale'ye, bayram tatilinde günlük giriş sayısı 10 binin üzerine çıktı.

Bayram tatilinde bölgeye 53 bin 363 turist geldi.

Travertenler üzerinde yürüyen turistler, buradaki termal suyun tadını çıkardı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölgeye gelen ziyaretçiler, antik tiyatro, tapınak ve tarihi mezarları gezerek hatıra fotoğrafı da çektirdi.???????

Ören yerini 1 Ocak-31 Mayıs'ta ise 714 bin 677 yerli ve yabancı misafir gezdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, yaz sezonu boyunca günlük ziyaretçi sayısının 15 ile 20 bin arasında değişebileceğini, bu yoğunluk için gerekli altyapının hazır olduğunu söyledi.

Yabancı misafir sayısında ilk 5 ayda yaklaşık yüzde 15'lik artış yakalandığını belirten Şen, geçen sene 2 milyon 500 bin olan turist sayısının bu yıl aşılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Kültür Sanat
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek

"Kardeş" dediği ülke ile imzalar atıldı! Çok sayıda KAAN alacaklar
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
Bakan Şimşek: Dünya Bankası ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırdı, beklentiler iyileşiyor

Dünya Bankası tahminini yükseltti, Bakan Şimşek'ten ilk açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
İsrail'den yeni skandal! Türk aktivistler 1 ay hücrede esir tutulacak

İsrail'den yeni skandal! Türk aktivistler 1 ay hücrede esir tutulacak
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.