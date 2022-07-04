Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Mango Festivali - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Mango Festivali

AA - Fuat Kabakcı - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Mango Festivali

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Mango Festivali düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Mango Festivali düzenlendi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Büyükelçi Gazi, "Mango, bizim en önemli meyvelerimizden biri. (Türkiye) Dışişleri Bakanlığındaki tüm yetkililere bu mangoları buraya getirmemize yardımcı oldukları için teşekkür ederiz." dedi.

Gazi, mangonun Pakistan'da "meyvelerin kralı" olarak kabul edildiğini belirterek, konukları mango tatmaya davet etti.

Konuşmanın ardından davetlilere mango meyvesi ve suyu ile Pakistan mutfağına özgü yemekler ikram edildi.

Etkinlikte Pakistan ve Türkiye ilişkilerinin 75. yılı dolayısıyla pasta kesildi.

AA / Fuat Kabakcı - Kültür Sanat

Pakistan Ankara Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title