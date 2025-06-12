Özel Çocuklar Babalar Günü'nde Babalarını Mutlu Etti
Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrencileri, Babalar Günü öncesinde babalarına sürpriz hazırlayarak, galoş satışından elde ettikleri gelirle hediye aldılar ve ardından Ayvalık adalar turu gerçekleştirdiler.
Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrencileri, Babalar Günü öncesinde babalarını mutlu etti.
Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Özel Çocuklar Eğitim Evi'nin konukları, Babalar Günü öncesinde babalarına sürpriz yaptılar.
Ürettikleri galoşlardan elde ettikleri gelirle, babalarına hediye hazırlayan, ardından da gezi teknesiyle Ayvalık adalar turu gerçekleştiren özel çocuklar, Babalar Günü'nü erken kutlamanın keyfini çıkardı.
Kaynak: AA / Suat Salgın - Kültür Sanat