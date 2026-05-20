Özel bireyler arıların dünyasını keşfe çıktı

Düzce'de 20 Mayıs Dünya Arı Günü etkinliğinde özel gereksinimli bireyler, arıcı kıyafetleri giyerek bal sağımı yaptı ve arıların doğa için önemini öğrendi.

Düzce'de "20 Mayıs Dünya Arı Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli bireyler, arıların dünyasında yolculuğa çıktı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla "Özel Çocukların Rüyası Arıların Dünyası" etkinliği düzenlendi.

Düzce Özel Eğitim Meslek Okulundan 20 öğrenci, aileleri ve öğretmenleriyle DAGEM'e geldi.

Etkinlikte arıcı kıyafetlerini giyerek arıların dünyasını keşfe çıkan özel gereksinimli bireyler, bal sağımı ve arıların doğa için önemini öğrenme imkanı buldu, arıcılıkla ilgili bilgi sahibi oldu.

Düzce Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı Öğretim Görevlisi Songül Bir, Dünya Arı Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Çocukların arı ve arı ürünlerini yakından görmesini sağladıklarını anlatan Bir, "Bugün çocuklarımıza arı ve arı ailesini tanıttık, ballı kek yaptık. Sahaya inerek kovan başında çalışmalar yaptık. Resimler yapıyoruz. Onlar çok güzel zaman geçirdi, biz de keyif aldık." dedi.

Özel eğitim öğretmeni Emine Abdülazizoğlu ise çocukların arılarla ilk yakın teması olduğu için farklı deneyim yaşadıklarını dile getirerek, "Çocuklarımızı arılığa alıp onlarla deneyimler kazanıyoruz. DAGEM'de hocalarıma gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim. Sadece özel çocuklarımız değil, ülkemizdeki bütün çocukların bu deneyimi yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Okul sadece dört duvar arası değil. Bu şekilde deneyimlemek öğrenciler için çok önemli." diye konuştu.

Abdülazizoğlu, özel bireylerin arıların doğadaki önemini öğrenmesinin, kişisel gelişimlerine katkı sağladığını kaydetti.

Öğrencilerden 14 yaşındaki Eyüp Çapar ise etkinlikte arıları yakından görme fırsatı bulduklarını ve güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
