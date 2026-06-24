Haberler

Özbekistan'da "Andican Polkası" halk oyunu Guinness Dünya Rekorları'na girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan'da yaklaşık 500 kişinin sergilediği Andican Polkası geleneksel halk oyunu, 'en fazla kişinin katılımıyla icra edilen milli dans gösterileri' kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kitabına girdi.

Özbekistan'da yaklaşık 500 kişinin sergilediği Andican Polkası geleneksel halk oyunu, "en fazla kişinin katılımıyla icra edilen milli dans gösterileri" kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kitabına girdi.

Özbekistan'ın geleneksel halk oyunu Andican Polkası'nı "en fazla kişinin katılımıyla icra edilen milli dans gösterileri" kategorisinde Guinness Dünya Rekorları'na taşıma girişimi kapsamında günlerdir süren hazırlıklar tamamlandı.

Andican kentindeki Bobur Arena Stadyumu'nda yaklaşık 20 bin kişi, Andican Polkası'nın dünya rekorları arasına taşınması için bir araya geldi. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin de yer aldığı yaklaşık 500 kişinin performansıyla gerçekleştirilen gösteri yaklaşık 5 dakika sürdü. Etkinlik sırasında 7'den 70'e birçok izleyici de halk oyunu performansına eşlik etti.

Gösteriyi yerinde takip eden Guinness Dünya Rekorları yetkilileri, yapılan değerlendirme sonucunda rekoru resmen tescil etti. Bu durum, Özbek kültürel mirasının dünyaya tanıtılması adına büyük bir başarı olarak nitelendirildi.

Yerel kaynaklar etkinliğin, Andican'ın 2026 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak kabul edilmesini kutlamak amacıyla düzenlenen geniş çaplı etkinlikler kapsamında organize edildiğini açıkladı. - ANDİCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasa taslağının detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı

İlk vaka geldi! Bir ilçemizde kuduz karantinası başladı

Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik

Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı

İran'a giden uçaklar, o Avrupa ülkesinden kalkmış
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Altında korkulan oldu