Oyuncu Ferit Kaya, Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun üstlendiği Yargı dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. Stok bölüm olması için 64 ve 65'inci bölümleri iç içe çekilen dizinin kadrosuna bir isim daha dahil oldu. Başarılı oyuncu Ferit Kaya, Kanal D ekranlarının fenomen dizisinde yer alacak.

CAN ROLÜNÜ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna son olarak ödüllü oyuncu Ferit Kaya katıldı. Etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Kaya, Yargı'da "Can" rolünü canlandıracak. Yeni sezonu merakla beklenen dizide 5 yıllık bir zaman atlamasının yaşanacağı konuşuluyor.

FERİT KAYA KİMDİR?

24 Şubat 1984 tarihinde Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü bitirdikten Kaya, çeşitli sinema filmleri ve televizyon kanallarında gösterilen dizi filmlerde rol aldı. Ferit Kaya, 2006 yılından itibaren Erkekler Ağlama, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kötü Yol, Bir Deli Rüzgâr, Kuzgun, 7. Koğuştaki Mucize, Çukur, Mavera: Hace Ahmed Yesevi, Fatma, Alparslan Büyük Selçuklu gibi birçok film ve dizide oynadı. Başarılı oyuncu rolleriyle 19. Ankara Film Festivali - 2008 Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu, 14. ÇASOD 'En İyi Oyuncu' Ödülleri - 2007 gibi pek çok ödül almıştır.