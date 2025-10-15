Haberler

Ovacık'ta Sonbahar Güzellikleri: Vargit Çiçekleri Açtı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Vadisi Milli Parkı'nda açan vargit çiçekleri, doğaya renk katıyor. Sarp dağların arasında yer alan Ovacık, sonbahar mevsiminin gelişiyle görüntü şöleni sunmaya başladı.

Sarp dağların arasında kurulu Ovacık, el değmemiş doğasıyla dört mevsim farklı güzellikler sunuyor.

İlçede sonbaharın gelişiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nın bazı alanlarında kışın habercisi vargitler açmaya başladı.

Mor ve beyaza yakın renkleriyle doğayı süsleyen vargitler, yöredeki fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Genellikle tarlalarda ve ormanlarda yetişen vargitler, güz renkleriyle bütünleşerek güzel manzaralar oluşturuyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat
