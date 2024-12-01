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Ovacık'ta Kış Manzarası: Sıfırın Altında Sis ve Kırağı

Ovacık'ta Kış Manzarası: Sıfırın Altında Sis ve Kırağı
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Tunceli'nin Ovacık ilçesi, soğuk hava ve yeni yağan karla birlikte muhteşem bir kış manzarası sunuyor. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaşırken, Munzur ve Mercan dağlarının zirveleri sisle kaplandı. Doğaseverler, karla kaplı doğada keyifli gezintiler yapıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde soğuk hava nedeniyle dağlar sis, ovalardaki ağaç ve bitkileri ise kırağı kapladı.

Sarp dağların arasında kurulu 1500 rakımlı ilçe, bir süre önce yağan karla beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı ilçede, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Munzur ve Mercan dağlarının zirveleri sisle kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle ilçenin Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki söğüt, meşe ve kavak ağaçları ile bazı bitkilerde de kırağı oluştu.

İlçedeki bazı doğaseverler karla kaplı arazilerde gezinti yapıp manzaranın keyfini çıkardı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat
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