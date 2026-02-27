Otizmli Duru dünyasını resimle renklendirdi

Düzce'de yaşayan 9 yaşındaki otizmli Sultan Duru Bayrakdar, konuşma zorluğu nedeniyle ailesinin iletişim kurmak için yönlendirdiği resimde kendini geliştirerek dünyasını renklendirdi.

Yeşildüzce Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. sınıf öğrencisi Duru'ya 3 yaşındayken otizm teşhisi konuldu.

Anne Ayşegül Bican, o dönem konuşma zorluğu yaşayan kızına, iletişim kurabilmek için kağıt kalem verdi.

Duru, ilk zamanlarda kendisini yaptığı çizimlerle ifade etmeye başladı. Daha sonra okula başlayan Duru'nun resim sanatına yatkınlığı öğretmenlerince fark edildi.

Kendini geliştirmesi için güzel sanatlar öğretmeni tarafından özel ders verilen Duru, 3 yılda yaklaşık 60 resim çizdi.

Öğretmenleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Duru'nun hayal dünyasını yansıttığı resimlerden oluşan sergi açmak için hazırlık yapıyor.

"Artık ne istediğini söyleyebiliyor"

Anne Ayşegül Bican, AA muhabirine, 4 kızından en küçüğü olan Duru'nun yeteneğini 4 yaşındayken yaz sil tahtasına yaptığı çizimlerle fark ettiklerini söyledi.

Kızının okula başladıktan sonra sosyalleştiğini anlatan Bican, "Duru önceden zorlandığı birçok konuda artık kendini geliştiriyor. İyiye gidiyoruz. Artık daha rahat hareket ediyor, daha çok kendisini ifade etmeye çalışıyor. Ne istediğini söyleyebiliyor." diye konuştu.

Bican, kızının resim yeteneğinin okulda geliştiğini dile getirerek, kızını bu alanda desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

"Duru bizim küçük ressamımız"

Okul müdürü Hilal İlhan da Duru'nun okula başladığında bu yeteneğinin farkında olmadıklarını, sürekli resim çizdiğini görünce becerisinin gelişebileceğini düşündüklerini ifade etti.

İlk başta meyve resimleri çizen Duru'nun daha sonra hayvan resimlerine yöneldiğini belirten İlhan, "Önceleri bir yere bakarak yaptığını düşünüyorduk. Daha sonra öğretmen arkadaşlarımız gözlemledi ve Duru'nun bağımsız şekilde resim yaptığını belirledik. Onu bu alanda destekliyoruz. Aynı zamanda müzik yeteneği de var. Şu anda Duru'nun yaptığı resimleri güzelce muhafaza ediyoruz. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ve biz Duru için özel sergi hazırlığı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlhan, görsel sanatlar öğretmenlerinin Duru ile özel ilgilendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Duru, öğretmenlerimiz eşliğinde kendini geliştiriyor. Her geçen gün resimleri, çizgileri gelişiyor. Sanatın sadece otizmli değil, tüm çocuklar üzerinde birleştirici ve kapsayıcı etkileri var. Resimle, müzikle ve görsel sanatlarla rahatlıyor, sosyalleşebiliyorlar. Biz de özel öğrencilerimizin üzerinde bu faktörleri çok rahat görebiliyoruz. Özel eğitime muhtaç olsun ya da olmasın, bütün çocuklar mutlaka ama mutlaka sanatla haşır neşir olmalı. Duru bizim küçük ressamımız. İleride Duru'yu çok güzel yerlerde görmeyi hayal ediyor ve hedefliyoruz."