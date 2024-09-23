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Osmanlı Gemisi Kazısında Yeniçeri Silahları ve Diplomat İzleri Ortaya Çıktı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Osmanlı gemisi kazısında yeniçerilere ait 14 tüfek, 2 bin 500 kurşun misket ve diplomatik görev izlerini taşıyan mavi boyalı porselen kase setleri gibi önemli buluntular gün yüzüne çıkarıldı. Kazı, 17. yüzyıl ikinci yarısına tarihlenen bir Osmanlı gemisine ait kalıntıları içermektedir.

Osmanlıya ait gemi kazısında yeniçeri silahları ve diplomatik görev izleri ortaya çıkarıldı

ANKARA - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğu anlaşılan ve tarihin izlerini taşıyan yeni buluntular ortaya çıkarıldı.

Bu yılki kazılarda, geminin kimliğini ve battığı dönemi aydınlatan önemli buluntulara ulaşıldı. Osmanlı'nın elit birlikleri olan Yeniçerilere ait tam 14 tüfek, yaklaşık 2 bin 500 kurşun misket ve patlamış top gülleleri, geminin çatışmaya girdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, Çin'in İslam pazarları için ürettiği düşünülen mavi boyalı porselen kase setleri, geminin özel bir görev veya diplomatik bir misyon taşıdığına işaret ediyor. Porselenlerin paketlenmiş halde bulunması, hediyelik eşyalar olarak gemide taşındığını düşündürüyor. Gemi personeline ve askerlere ait olduğu tahmin edilen pipo, şimşir taraklar, bakır kaplar, seramik testiler ve küpler de kazı alanında gün yüzüne çıkarıldı. Özellikle Tunus, Djerba bölgesi üretimi seramiklerin varlığı, geminin çıkış noktasının Kuzey Afrika olabileceğini gösteriyor. Kızlan Batığı, Türkiye karasularında ilk defa yeniçeri askerlerinin yer aldığı bir Osmanlı gemisine ait kalıntıların ortaya çıkarıldığı kazı olarak tarihe geçti. Geminin sancak bordasından ahşap parçalar gün yüzüne çıkarılırken, yapım tekniğine dair önemli bilgilere de ulaşıldı. Tüm bulgular, geminin 17'nci yüzyılın ikinci yarısında, bir mücadele sonrasında battığını işaret ediyor. Mavi Miras Projesi kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülen kazı çalışmalarının 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

Osmanlı Gemisi Kazısında Yeniçeri Silahları ve Diplomat İzleri Ortaya Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN EKİZOĞLU - Kültür Sanat

Osmanlı Datça Muğla

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